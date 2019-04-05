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ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора. Своей деятельностью «Иваново» поставил под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов, а также систематически нарушал предписания ЦБ, отмечает регулятор.

По состоянию на 1 марта 2019 г. банк «Иваново» по величине активов занимал 294-е место в банковской системе страны. Уставной капитал кредитной организации, по данным ЦБ, составляет 142 млн руб. Ключевым направлением его деятельности было кредитование компаний и физических лиц, но более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, говорится в сообщении ЦБ. Основным источником финансирования этой деятельности были средства, привлеченные у населения, – на их на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств. Банк также является участником системы страхования вкладов.

На сайте ЦБ опубликован состав акционеров «Иваново» на май 2018 г. Крупнейшим акционером банка был американец Чарльз Харт Тейлор, который до 2006 г. был конгрессменом США от штата Северная Каролина. Долю в банке «Иваново» он приобрел в 2009 г., рассказывал Тейлор в интервью интернет-порталу Bankir.ru. У Бориса Большакова и Ирины Хильковой по 12,75% и 7,05% соответственно. В разговоре с Bankir.ru Тейлор назвал Большакова своим партнером по бизнесу в России.