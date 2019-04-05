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Правительство расширило льготы по ипотеке для семей с двумя и более детьми

Правительство утвердило дополнительные льготы по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Они смогут претендовать на льготную ставку по ипотечному кредиту в размере 6% в течение всего срока кредитования. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Ранее ставка для таких граждан могла быть снижена до льготных 6% годовых лишь на срок три, пять или восемь лет.

«Агентству ипотечного жилищного кредитования» (Дом.РФ) и его банкам-партнерам, которые будут выдавать ипотеку по льготным ставкам, правительство обещает возместить недополученные доходы.

Семьям, которые имеют право на такие льготы, будет позволено повторно рефинансировать свои ипотечные кредиты. Жителям Дальнего Востока – использовать льготную ставку на покупку жилого дома с землей.

В декабре 2017 г. правительство России утвердило правила предоставления субсидий банкам и Дом.РФ на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые были выданы семьям с детьми, в период с начала 2018 г. по конец 2022 г. При рождении второго ребенка у заемщиков, которые возьмут или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья в новостройке по программе Дом.РФ, они могли рассчитывать на три года льготной ставки. При рождении третьего ребенка – на пять лет, последующих детей – на восемь лет.

Правительство рассчитывало выдать кредитов с пониженной процентной ставкой на общую сумму до 600 млрд руб. Но программа оказалась не в полной мере было востребованной людьми, так как по истечении указанного срока льготы прекращались, отмечается в пояснительной записке к документу.

На сайте Дом.РФ по программе семейной ипотеки сейчас значится, что после льготного периода ставка для заемщиков будет рассчитываться по принципу «ключевая ставка ЦБ+2%» (9,75%).