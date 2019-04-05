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Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Совкомбанк продал зарубежным инвесторам 5% своих акций. За счет допэмиссии банк привлек 6 млрд руб., говорится в его сообщении.

Совкомбанк разместил чуть меньше акций, чем планировал – 97,9%. «Ведомости» направили представителю Совкомбанку вопросы о том, какие инвесторы поучаствовали в допэмиссии и сколько бумаг они приобрели.

Среди потенциальных покупателей был Российско-японский инвестфонд, саудовский Ayar International Investment Company, суверенный фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding, а также пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Инвесторы оценили стоимость всего Совкомбанка в 122,6 млрд руб., или 1,08 его капитала.

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. По 2,5% акций получили Илья Бродский и Андрей Суздальцев, основатели Росевробанка (объединился с Совкомбанком в ноябре 2018 г.).