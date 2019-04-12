ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

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Зеленский и Порошенко вступили в перепалку в прямом эфире

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, вышедшие во второй тур выборов, вступили в перепалку друг с другом в прямом эфире. Видео опубликовал телеканал «1+1».

Как пишет «Корреспондент.net», Порошенко, который был в студии программы «Право на власть» телеканала «1+1», пригласил Зеленского приехать в тот же день, 11 апреля, на дебаты в эфире программы.

Зеленский присоединился к эфиру программы по телефону. Он сообщил, что не может присутствовать в студии, так как едет во Францию для встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Что касается дебатов, – продолжил он, – мы договорились, и я предложил 19 числа на НСК “Олимпийский”. Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион, так стадион" и принял эти условия. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 числа [апреля] на “Олимпийском”» (цитата по УНИАН).

Порошенко стал убеждать Зеленского провести дебаты 14 апреля, после чего между ними началась перепалка. «Петр Алексеевич, еще раз – 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты». – «Вы закончили?» – «Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 апреля» – «Вы закончили?» – «Вы еще раз хотите? Вам повторить?» – Вы закончили или нет?»

После первого тура выборов президента Украины Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства.

В первом туре выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленский лидировал и набрал 30,24% голосов избирателей, за Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.