ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Об этом говорится в сообщении ЦБ. По величине активов банк занимал 343 место. Он является участником программы страхования вкладов.
Регулятор указывает на сомнительные операции банка «с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам». Кроме того банк нарушал действующие нормативы ЦБ и законы, регулирующие банковскую деятельность.
В «Аспекте» назначена временная администрация.
Банк ориентировался на кредитование физических и юридических лиц, а также обслуживание корпоративных. В числе его ключевых бенефициаров значились представители топ-менеджмента, напоминает Banki.ru. Председатель правления, член наблюдательного совета Андрей Звонов контролирует 9,93% банка. В числе ключевых клиентов «Аспекта» называются, в частности, ЗАО «Авиапромстрой», АО «Азнакаевский завод нефтемаш», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», ЗАО «Институт экспериментальной фармакологии» и др.