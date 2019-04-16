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UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.

В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. филиал банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ. Кроме того, в 2011–2012 гг. UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.

В минфине США отметили, что эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

В начале апреля Bloomberg писал, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. По информации агентства, США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas – $8,97 млрд.