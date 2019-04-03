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Банк UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение санкций США

Крупнейший итальянский банк UniCredit может достигнуть соглашения с властями США, расследующими факт нарушения санкций против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников. США обвиняют UniCredit в отмывании иранских денег. Сделка со следствием может обойтись в $900 млн. Выплата штрафа избавит банк от уголовного преследования и может стать одной из самых больших сумм урегулирования нарушения санкций США среди кредитных организаций. Представитель UniCredit от комментариев на эту тему отказался.

Министерство юстиции США расследует деятельность немецкого HypoVereinsbank. UniCredit приобрел этот банк в 2005 г. В 2011 г. окружной прокурор Нью-Йорка вызвал руководство HypoVereinsbank в суд. Немецкому подразделению UniCredit было предъявлено обвинение в проведении операций с иранскими юридическими лицами на общую сумму $741 млн (831 млн евро).

За нарушение санкций США в отношении некоторых стран, в частности Ирана, 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas. В 2014 г. кредитная организация выделила $8,97 млрд за снятие уголовного преследования. В число банков, урегулировавших обвинения США таким образом, попал еще один итальянский – Intesa Sanpaolo, который заплатил $235 млн американскому правительству. В нарушениях санкций США обвиняются также Societe Generale, Commerzbank, HSBC Holdings, которые заключили с органами власти страны соглашения об отсрочке судебного преследования.