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Российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Российские банки в I квартале 2019 г. увеличили прибыль (нетто) в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Центробанка. В январе – марте 2019 г. российский банковский сектор получил прибыль 587 млрд руб., а годом ранее в тот же период – 353 млрд руб.

По состоянию на 1 апреля в России действовали 473 кредитные организации. На начало года их было 484. В материалах ЦБ отмечено, что 373 из них были прибыльными и продемонстрировали в I квартале прибыль 654 млрд руб., еще 93 организации получили убыток 67 млрд руб. Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с I кварталом прошлого года на четверть.

Прибыль (нетто) российских банков по итогам 2018 г., по оценке ЦБ, составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 г. На финансовый результат сектора оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 г. достигла 1,9 трлн руб., отмечалось в материалах Банка России.