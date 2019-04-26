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ВЭБ.РФ сможет привлекать бюджетные депозиты на срок до пяти лет

Минфин получил возможность размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок до пяти лет, сообщает РБК со ссылкой на документ и источники в аппарате правительства. Соответствующее постановление было принято правительством 22 апреля.

В материале поясняется, что ранее возможные сроки размещения депозитов не уточнялись, но обычно они размещались на один финансовый год с возможностью пролонгации. Теперь срок составит не более пяти лет. Одновременно закрепляется норма о ежегодной уплате госкорпорацией процентов от размещения средств бюджета, а не в конце срока действия депозита.

«ВЭБ.РФ ориентирован на реализацию масштабных долгосрочных проектов. Увеличение предельных сроков размещения средств федерального бюджета на депозиты ВЭБ.РФ направлено на диверсификацию источников фондирования», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации, комментируя информацию о продлении сроков размещения депозитов.