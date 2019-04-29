Сбербанк пригласил на свою конференцию Дурова, Маска и Гейтса

Политика

Новости

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обвиняемого в экстремизме участника неформальной организации «Новое величие» Павла Ребровского приговорили к двум с половиной колонии общего режима, передает Агентство «Москва». Такое решение принял Люблинский районный суд столицы.

Ребровскому также назначено ограничение свободы сроком на один год и «принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа». В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый наблюдался у психиатра, но на учете в данный момент не состоит.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в заговор, чтобы совершить госпереворот для захвата власти. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Один из них рассказывал, что был внедрен в организацию по заданию органов правопорядка.

Прокурор в ходе прений сторон просила приговорить Ребровского к четырем годам колонии. Но он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это второй приговор по резонансному делу «Нового величия». Первым осужденным по делу в марте этого года стал Рустам Рустамов, его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, он тоже признал вину и заключил сделку со следствием.

Всего в деле организации «Новое величие» было десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Заключение этих девушек под стражу в 2018 г. вызвало широкое обсуждение, Павликовой на момент ареста было 17 лет. Это стало поводом для проведения акций протеста в нескольких городах, в том чсле несанкционированного властями Марша матерей в Москве.