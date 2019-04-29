Сбербанк пригласил на свою конференцию Дурова, Маска и Гейтса
Сбербанк пригласил в Москву на Международный конгресс по кибербезопасности основателя SpaceX Илона Маска, создателя Telegram Павла Дурова, консультанта по кибербезопасности Кевина Митника, основателя Microsoft Билла Гейтса и председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма, сообщает пресс-служба госбанка. Ответили ли они на приглашение – не уточняется.
Второй Международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием международной недели по кибербезопасности Global Cyber Week, которая пройдет 17–21 июня в Москве.
Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 г. в Москве. Конгресс посетили более 2500 участников более чем из 50 стран, по данным Сбербанка. В конференции участвовал президент Владимир Путин.