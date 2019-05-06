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«Ингосстрах» предложил акционерам увеличить уставный капитал на 10 млрд рублей

Совет директоров «Ингосстраха» предлагает акционерам проголосовать за увеличение уставного капитала до 27,5 млрд руб., говорится в сообщении страховой компании. В настоящее время уставный капитал страховщика составляет 17,5 млрд руб., он разделен на 2,5 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 руб. каждая. После увеличения уставного капитала номинальная стоимость акции вырастет до 11 руб. Как отмечается на портале раскрытия информации, годовое собрание акционеров состоится 7 июня.

Совет директоров также рекомендует акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г. В последний раз «Ингосстрах» выплачивал дивиденды в 2009 г. Тогда на эти цели было направлено 130 млн руб. (или 0,052 руб. на акцию).

В конце февраля «Ингосстрах» отчитался о чистой прибыли за 2018 г. Она составила 6,7 млрд руб., это на 38% меньше, чем за 2017 г. Снижение прибыли компания объяснила сокращением дохода от инвестиций на 60% до 2,6 млрд руб. с 6,6 млрд руб. По мнению гендиректора «Ингосстраха» Михаила Волкова, причины отрицательной динамики были и во влиянии санкций и общем проседании рынка.

В апреле 2018 г. минфин США расширил санкции против Олега Дерипаски и восьми компаний, которые тогда были подконтрольны бизнесмену, в том числе UC Rusal и En+. По данным отчетности «Ингосстраха» за август 2018 г., Дерипаске принадлежало около 10% страховщика.