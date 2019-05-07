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Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов

Группа Comepay решила свернуть проект по процессингу платежей через терминалы, сообщил «Коммерсанту» источник в финансовой отрасли и сотрудник группы. Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi. По ее словам, обсуждается соглашение, по которому Qiwi возьмет на себя развитие сети терминалов и процессинговые услуги.

Представитель Qiwi подтвердила, что группа находятся «в процессе обсуждения возможного партнерства с компанией Comepay в рамках процессинга платежей». Как утверждает один из участников рынка, Comepay уже приостановила работу платежного сервиса и сделала рассылку агентам о переходе на процессинг Qiwi.

С начала 2019 г. к ООО «Кампей» подали десять исков на сумму около 68 млн руб. Один из истцов — оператор связи Yota, которая подала иск на 50 млн руб. В апреле суд удовлетворил иск сервиса такси «Фастен Рус» к «Кампей» на 3,3 млн руб. Представитель «Фастен Рус» сообщила, что компания прекратила все договорные отношения с «Кампей»: «Мы стараемся не поддерживать бизнес-отношений с недобросовестными подрядчиками».

Судебные процессы не имеют отношения к сделке Comepay и Qiwi — последняя не планирует покупать долю в компании, а договаривается с ней как с корпоративным партнером, утверждает близкий к переговорам между компаниями источник. Источник в финансовой отрасли считает, что готовящаяся сделка выглядит скорее не как поглощение Comepay, а как ее спасение группой Qiwi. Собеседник оценил долговую нагрузку Comepay в 3 млрд руб., в частности перед Альфа-банком и Сбербанком. В кредитных организациях эти данные комментировать не стали.