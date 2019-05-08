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Сбербанк обжаловал решение суда о расторжении сделок с компанией «Сухой»

Сбербанк обжаловал решение Арбитражного суда Москвы о расторжении сделок поставочного валютного опциона, по которым Авиационная холдинговая компания (АХК) «Сухой» должна была выплатить банку 13,5 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Жалоба была зарегистрирована 7 мая.

Прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Она потребовала аннулировать сделки, заключенные в 2013–2014 гг., по которым «Сухой» должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Опцион должен был исполняться, если курс превысит 37–40 руб., что произошло осенью 2014 г.

В 2017 г. Сбербанк направлял прокуратуре и компании «Сухой» проект мирового соглашения. Он предлагал АХК выплатить всю сумму займов в течение двух лет. Со своей стороны банк обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры с требованием расторгнуть сделки. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.