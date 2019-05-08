Новости
Финансы
Новости

Сбербанк обжаловал решение суда о расторжении сделок с компанией «Сухой»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк обжаловал решение Арбитражного суда Москвы о расторжении сделок поставочного валютного опциона, по которым Авиационная холдинговая компания (АХК) «Сухой» должна была выплатить банку 13,5 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Жалоба была зарегистрирована 7 мая.

Прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Она потребовала аннулировать сделки, заключенные в 2013–2014 гг., по которым «Сухой» должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Опцион должен был исполняться, если курс превысит 37–40 руб., что произошло осенью 2014 г.

В 2017 г. Сбербанк направлял прокуратуре и компании «Сухой» проект мирового соглашения. Он предлагал АХК выплатить всю сумму займов в течение двух лет. Со своей стороны банк обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры с требованием расторгнуть сделки. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Власти США назвали дату выхода Бутиной на свободу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Осужденная в США россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября, сообщили ТАСС в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

Сейчас Бутина находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния, отметилии в ведомстве. Дата ее перевода в федеральную тюрьму пока неизвестна.

В конце апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне. После отбытия приговора ее депортируют в Россию.

Российские власти считают Бутину политической заключенной. Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки. По его словам, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Россия решила выслать двух шведских дипломатов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство иностранных дел России попросило покинуть страну двух шведских дипломатов, рассказала «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства Швеции Анна Лундблад. По ее словам, Москва решила выслать дипломатов в ответ на действия шведской стороны. «Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, кроме этого ответила отказом на выдачу нескольких дипломатических виз», – пояснила Лундблад.

Она не стала уточнять, что именно стало причиной для отказа в визах российским дипломатам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не стала комментировать информацию о высылке шведских дипломатов. «Не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе «в ответ», – пояснила Захарова.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минфин не будет ужесточать налоговый режим для торговцев маркированными товарами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство не будет полностью запрещать малому бизнесу, торгующему маркированными товарами, применять специальные налоговые режимы. Запрет на использование патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коснется только продавцов меховых изделий, обуви и лекарств, сообщили в пресс-службе Минфина. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

В Минфине пояснили, что в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным и мелким бизнесом. Кроме того, эти категории товаров в основном продаются в мономагазинах, поэтому специализирующиеся на них торговые точки не столкнутся с необходимостью вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов товаров, которые подлежат маркировке, использовать ЕНВД и патенты.

В конце апреля «Опора России» направила Силуанову обращение с критикой этой инициативы. По мнению организации, она может привести к массовому закрытию небольших магазинов, для которых ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым Кокорин избил Пака

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил по голове руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака. Стул был изъят во время осмотра места происшествия в кафе «Кофемания», сказала судья Елена Абрамова, оглашая приговор. На данный момент он находится в кабинете у дознавателя, отмечает РИА «Новости».

В среду, 8 мая, суд огласил приговор футболистам Мамаеву, Кокорину и другим фигурантам дела о двух драках в Москве. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве, доказательств в сговоре суд не нашел. Кокорина cуд приговорил к полутора годам колонии общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам. Таким образом, суд удовлетворил требования гособвинения. Осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 г.

Суд пришел к выводу, что подсудимые своими действиями продемонстрировали «пренебрежительное отношение» к окружающим. Футболисты использовали для драк незначительный повод, в результате избиения потерпевшие временно потеряли трудоспособность, сообщила судья.

Фигурантов дела арестовали в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Ранее фигуранты дела частично признали свою вину, они извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить им компенсацию. В суде футболисты утверждали, что поводом для обеих драк стали оскорбления со стороны потерпевших.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Выбор редактора
Новости СМИ2
Экономика
Новости

Власти США повысят пошлины на ряд китайских товаров в 2,5 раза

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти США решили с 10 мая увеличить пошлины с 10 до 25% на ряд китайских товаров. Информация об этом размещена в официальном журнале правительства США. Всего пошлины затронут товары на общую сумму $200 млрд.

«Китай только что уведомил нас, что они (вице-премьер) едут в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен, что более $100 млрд в год в виде пошлин будут дополнительно поступать в казну США... Отлично для США, плохо для Китая!" – написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились в ближайшие три месяца принять меры, направленные на заключение торгового соглашения. Трамп говорил, что отложил повышение пошлин с 10 до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд с 1 января на более поздний срок. Срок, отведенный на заключение торгового соглашения, истек 1 марта. После этого Трамп заявлял, что не будет повышать пошлины, пока переговоры проходят в нужном Вашингтону направлении.

В начале мая президент США сообщил о решении увеличить пошлины из-за того, что переговоры с Китаем продвигаются слишком медленно. Через два дня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объяснил, что Пекин отходит от достигнутых ранее договоренностей.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин начал совещание с минуты молчания в память о погибших в SSJ100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин в начале заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево».

Путин отметил, что авиакатастрофа унесла много человеческих жизней. «Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал президент.

Ранее Путин выразил соболезнования родственникам погибших в SSJ110 в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Лично авиакатастрофу он не комментировал. Трехдневный траур по погибшим был объявлен только в Мурманской области.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, вечером 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск. Однако спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек.

Бизнес
Новости

FIFA может получить дополнительные доходы от внедрения видеоповторов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Организаторы крупных футбольных турниров могут получить дополнительный доход благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR, video assistant referee), сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Дело в том, что пауза на просмотр рефери видеоповторов предоставляет возможность для показа рекламы непосредственно во время матчей. Международная федерация футбола (FIFA) уже получила несколько предложений от заинтересованных компаний.

Система VAR позволяет арбитрам принимать решения в спорных эпизодах, просматривая видеоповторы. Ее применение на крупных турнирах началось в 2017 г. FIFA назвала опыт использования VAR успешным по итогам чемпионата мира в России в 2018 г., хотя некоторые игроки, тренеры и болельщики продолжают критиковать систему. Отчасти из-за того, что она создает паузы в игре.

Во время ЧМ в России использование VAR заняло в совокупности 27 минут эфирного времени, по оценкам специалиста по спортивному маркетингу Тима Кроу. Между тем минута рекламы во время полуфиналов крупных турниров могла бы стоить около $800 000, согласно Ampere Analysis. Как отмечает Кроу, потенциальная стоимость рекламных соглашений будет зависеть от популярности турнира, но на ЧМ она могла бы превышать $65 млн за простой показ рекламы и $130 млн – за спонсорское соглашение. «Большинство других видов рекламы находятся в стороне от игры, тогда как VAR – часть самой игры, – отмечает Кроу (цитата по FT). – Для спонсоров это воплощение мечты».

Несколько компаний уже обращались к FIFA c желанием рекламировать свой бренд во время применения VAR на ЧМ в России, пишет FT. Однако FIFA отказала им, объяснив это тем, что работа системы еще не отлажена. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что пока не думает о таких спонсорских соглашениях. Английская премьер-лига, которая начнет использовать VAR в следующем сезоне, считает эту идею преждевременной. Испанская футбольная «Ла Лига» готова рассматривать такие спонсорские соглашения, пишет FT со ссылкой на источник, близкий к лиге. Хотя многое будет зависеть от мнения испанской федерации футбола, которая отвечает за работу судей в чемпионате.

Паузы на просмотр видеоповторов уже привлекают рекламодателей в других видах спорта, например в крикете и американском футболе, отмечает FT. Так, PepsiCo в 2011 г. стала первым спонсором системы видеоповторов в крикете во время серии игр между Пакистаном и Шри-Ланкой.

Политика
Новости

Иран заявил о возможности возобновить обогащение урана до 20% за четыре дня

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Иран может возобновить процесс обогащения урана до 20% всего за четыре дня заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает иранское агентство Tasnim.

Ранее Иран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая уведомление о приостановке исполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Поводом стало введение США новых санкций против Ирана.

В России, Германии, Франции и Китае заявили, что они заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном. Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что, если Иран не будет соблюдать условия соглашения, против него могут быть введены санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что еще рано говорить о новых ограничениях.

Политика
Новости

Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканалы и радиостанции Тверской области из-за технической ошибки передали информацию о возникновении химической и радиационной опасности, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Это произошло из-за «технических мероприятий», отмечается там же.

На территории области превышение уровня радиации не зафиксировано, следует из данных тверского Гидрометцентра.

Предупреждение об опасности было выпущено в эфир по ошибке, сообщили «Интерфаксу» в Тверском областном радиотелевизионном передающем центре.

Днем 8 мая «Россия 1» и другие телеканалы сообщили сначала о радиационной, а после – о химической тревоге. Жителям области рекомендовали без паники отключить свет, газ и водоснабжение, закрыть окна, взять с собой документы и остаться в герметичном помещении или укрыться в специальном сооружении.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль обвинил США в отказе Ирана от части обязательств по ядерной сделке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отказ Ирана частично выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызван необдуманными решениями США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия считает безальтернативной ядерную сделку и продолжит контакты с партнерами по СВПД для ее сохранения, отметил Песков. Он добавил, что о возможности введения санкций в отношении Ирана говорить еще рано.

Ранее Иран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая уведомление о том, что он приостановит исполнение некоторых обязательств ядерной сделки. Власти страны объяснили это тем, что США вышли из соглашения и ввели санкции против Ирана.

Франция и Китай заявили о необходимости сохранения ядерной сделки. При этом министр обороны Франции Флоранс Парли допустила введение санкций в отношении Ирана, если он не будет выполнять условия соглашения.

Бизнес
Новости

Песков прокомментировал возможные отставки в «Транснефти» из-за ЧП с «Дружбой»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэнерго не выявило каких-либо неверных действий сотрудников «Транснефти», связанных с загрязнением трубопровода «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных отставках в руководстве компании.

«Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы наверняка видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти»», – пояснил Песков. Он напомнил, что в отношении одной из частных компаний ведется расследование. Были арестованы четыре человека, «которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубопроводе», добавил он.

Самарский районный суд 7 мая арестовал до 29 июня четверых фигурантов дела о загрязнении трубопровода: гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева, заместителя директора «Магистрали» Сергея Баландина.

Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводу и приведении его в негодность по предварительному сговору. Еще двоих подозреваемых, имена которых не разглашаются, объявили в розыск. По версии следствия, фигуранты дела похитили нефть на сумму около 1 млн руб. Чтобы скрыть преступление, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже она попала в нефтехранилище, а затем в систему магистрального трубопровода.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото