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СМИ узнали об обвинении бывшего топ-менеджера Нота-банка в растрате 25 млрд рублей

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования и свои источники. Помимо Исхакова фигурантами расследования являются двое его подчиненных.

Следствие считает, что не позднее 1 октября 2014 г. топ-менеджеры банка, знакомые с его финансовыми проблемами, запустили схему по выводу активов. В основе схемы была выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам. Сначала участники группы находили организации, у которых не было самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, подавали от их имени документы на открытие кредитных линий, после чего получали займы.

В МВД считают, что в схеме по выводу средств был задействован департамент кредитования Нота-банка, который изготавливал и подписывал протоколы заседания кредитного комитета и одобрял заявки однодневок. В итоге с 1 октября 2014 г. по 13 октября 2015 г. когда Нота-банк фактически прекратил свою работу, займы получили более 50 компаний. В их числе фигурируют ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго». Лицензия у банка была отозвана 24 ноября 2015 г.

Вместе с другими топ-менеджерами и бывшими владельцами Нота-банка Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб. от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.