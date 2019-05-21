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Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

Министерство культуры рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки – 11 крупнейших финансово-кредитных организаций, на которые приходятся более 60% активов сектора. Об этом представители банка «Санкт-Петербург» известили Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Ассоциацию российских банков (АРБ), ссылаясь на письмо Минкульта от 26 февраля 2019 года № 80–011–39-С0. Такие рекомендации в банке сочли нарушением антимонопольного законодательства и решили обратить на это внимание регуляторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо представителей «Санкт-Петербурга».

Председатель АРБ Гарегина Тосуняна охарактеризовал рекомендацию Минкульта как «правовое бескультурье» и грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Представители ФАС заявили, что информированы о проблеме и изучают ее.

Рекомендация Минкультуры была подготовлена во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что речь идет именно о рекомендации, а не о предписании, выбор зарплатных банков по-прежнему остается за организациями Минкульта. В министерстве уточнили, что до поручения Голодец в банках, не входящих в список системно значимых, обслуживалось только 25 из 187 организаций.

В протоколе совещания с участием Голодец, на которое ссылается Минкульт, также было принято решение о переводе в системно значимые банки зарплат сотрудников организаций Минспорта, отмечает издание со ссылкой на этот документ. От банковского сообщества на том совещании был лишь один представитель – зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, «сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию, прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов». В Минспорта не уточнили, собираются ли рекомендовать своим организациям перевести зарплатные проекты в другие банки.