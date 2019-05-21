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ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ во вторник, 21 мая, раскрыла результаты по доходности от размещения накоплений в I квартале 2019 г. Ей удалось заработать 7,66% годовых по расширенному портфелю – основному, в котором хранятся деньги «молчунов», и 11,72% по портфелю госбумаг (в нем хранятся деньги граждан, целенаправленно доверивших свои накопления госуправляющему), говорится в ее сообщении.

В абсолютном значении доход «молчунов» за январь – март составил 32,47 млрд руб., доход портфеля госбумаг – 0,84 млрд руб. соответственно, следует из данных госкорпорации.

«Доходности за I квартал у нас довольно неплохие», – сказал вице-президент блока «Доверительного управления» Александр Попов. Однако итоги первых трех месяцев не всегда показательны, отметил он. Тем не менее с учетом опережения инфляции по всем портфелям госкорпорацией «задача сбережения накоплений по итогам I квартала выполнена», считает заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

По данным Росстата, инфляция по итогам I квартала составила 5,2% в годовом выражении.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. Сейчас под управлением ГУК находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, говорится в ее сообщении. ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.

В I квартале 2019 г. всего 15 600 человек подали заявления о смене страховщика, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах госкорпорации. Почти все заявления были досрочными, то есть с потерей инвестиционного дохода, уточняет там.