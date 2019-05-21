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ЦБ призвал осторожнее привлекать население на фондовый рынок

Центробанк призывает финансовые организации осторожнее привлекать население на фондовый рынок, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

По его словам, регулятор очень часто разочаровывается в том, как рынок конкурирует за потребителя, преследуя краткосрочные интересы. «Мы против формулы "не обманешь, не продашь". Вроде, мы об этом много раз договариваемся, потом бах – опять», – заявил Швецов. По мнению ЦБ, финансовым организациям лучше иметь много клиентов и предлагать им простые стратегии, чем пытаться вовлечь клиентов в сложные операции.

По словам Швецова, финансовым организациям следует предлагать клиентам более сложные инструменты по мере появления у них такой потребности, а также необходимых знаний и аппетита к риску, который продиктован не «навязыванием и рекламой, а внутренним ощущением, что он готов попробовать что-то более сложное, хотя и более доходное».

«Центральный банк, продвигая идею разделения инвесторов по их степени погруженности в азы финансового рынка, не предлагает промотировать инвестиции с плечом, какие-то сложные инструменты», – подчеркнул Швецов. Он добавил, что те потребности, которые уже есть у населения, реализовываются с помощью простых финансовых инструментов.