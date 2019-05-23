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Госдума разрешила контролировать почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, передает «Интерфакс». Документ предлагает поставить операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте) под контроль ведомства.

Также в тексте законопроекта предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 000 руб. Под надзор службы попадут и операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте).

Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 г. Законопроект внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет устанавливали эксперты, объяснял ранее Аксаков «Ведомостям». Средний чек перевода по мобильному примерно вдвое меньше почтового, поэтому так же отличаются и лимиты, за пределами которых срабатывает обязательный финансовый контроль, рассказал депутат. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор – он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован, добавил Аксаков.

При почтовых переводах независимо от суммы проходит полная идентификация клиента и выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, пояснял «Ведомостям» через представителя «Почты России» замдиректора по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.