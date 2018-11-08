Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Крупные денежные переводы и покупки с мобильного счета, а также почтовые денежные переводы могут попасть под обязательный финансовый контроль. Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб. Соответствующий законопроект в четверг, 8 ноября, внесли в Госдуму депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Законопроект, внесенный в Госдуму, разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты, говорится в пояснительной записке к документу.
Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет устанавливали эксперты, объяснил Аксаков «Ведомостям». Они посчитали, что средний чек перевода по мобильному примерно вдвое меньше почтового, поэтому так же отличаются и лимиты, за пределами которых срабатывает обязательный финансовый контроль. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор – он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован, добавляет он.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}