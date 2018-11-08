Финансы / Персональные финансы

Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль

Отчитываться предстоит за переводы и покупки с мобильного счета свыше 50 000 рублей
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Крупные денежные переводы и покупки с мобильного счета, а также почтовые денежные переводы могут попасть под обязательный финансовый контроль. Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб. Соответствующий законопроект в четверг, 8 ноября, внесли в Госдуму депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект, внесенный в Госдуму, разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты, говорится в пояснительной записке к документу.

Лимиты по финансовым операциям через почту и мобильный счет устанавливали эксперты, объяснил Аксаков «Ведомостям». Они посчитали, что средний чек перевода по мобильному примерно вдвое меньше почтового, поэтому так же отличаются и лимиты, за пределами которых срабатывает обязательный финансовый контроль. В случае с мобильной связью контроль обеспечивает сам оператор – он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что априори их совершает человек, на которого этот номер зарегистрирован, добавляет он.

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