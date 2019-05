Mastercard опровергла запуск сервиса снятия наличных по QR-кодам

Технологии

Новости

Вайнштейн предложил выплатить $44 млн пострадавшим от домогательств

Продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, готов выплатить $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам, сотрудничавшим с Weinstein Company до ее банкротства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов продюсера.

В частности, Вайнштейн выразил намерение передать около $30 млн кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company, а также пострадавшим от его действий женщинам. Еще $14 млн он может потратить на судебные издержки своих бывших помощников и подчиненных, которые являются ответчиками в различных судебных разбирательствах. Если мировое соглашение будет одобрено, оно не коснется уголовных дел против Вайнштейна, расследования по ним будут продолжены.

В июне в Нью-Йорке начнется другой суд над Вайнштейном, он будет проходить в закрытом режиме. Там предстоит определить, будут ли заслушаны показания женщин, публично обвинявших Вайнштейна в насилии, но не подававших официальных исков против него.

Вайнштейн являлся одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока издания The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. статьи о его распущенном поведении. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них голливудские звезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Скандал сделал фактически невозможной работу продюсерской компании, основанной братьями Харви и Робертом Вайнштейнами. Она была близка к банкротству, но в конечном итоге была продана за $310 млн.