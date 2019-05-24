Mastercard опровергла запуск сервиса снятия наличных по QR-кодам
Компания Mastercard опровергла планы по созданию в России сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Мы не планируем развивать в России технологию QR-кодов для снятия наличных в банкоматах. Тем не менее, мы продолжаем обсуждать с нашими партнерами различные платежные технологии, где могут быть задействованы разные решения, и используя нашу глобальную экспертизу даем консультации банками в случае их заинтересованности», — заявили в компании.
Mastercard указала, что продолжает развивать в России бесконтактную технологию оплаты. «Именно эту технологию мы развиваем и в банкоматах», — пояснили в пресс-службе. Ранее РБК сообщил со ссылкой на несколько источников, что Mastercard ведет с некоторыми российскими банками переговоры о запуске проекта по снятию денег через QR-код в банкоматах.