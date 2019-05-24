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Mastercard запускает сервис снятия наличных в банкоматах по QR-кодам

Mastercard обсуждает с российскими банками запуск сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания направила соответствующие предложения в кредитные организации. Предполагается, что некоторое время такая функция будет доступна только владельцам карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту.

Позже Mastercard начнет подключать к сервису карты других платежных систем. При этом для работы проекта и реализации нового функционала банкам придется обновить программное обеспечение в своих банкоматах.

По информации источников издания, для использования сервиса владельцам карт будет необходимо установить специальное приложение и просканировать QR-код с экрана банкомата. После этого потребуется подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон (для этого подойдет и отпечаток пальца, и система распознавания лица). После этого банкомат выдаст затребованную сумму. С помощью приложения можно будет искать на карте ближайшие банкоматы и сравнивать установленную за снятие наличных комиссию.

Издание указывает, что банки ВТБ и «Русский стандарт» рассматривают участие в проекте. Райффайзенбанк сообщил, что готов использовать QR-коды, но только в долгосрочной перспективе. Банк «ФК Открытие» планирует самостоятельно внедрять соответствующую технологию. При этом в Сбербанке на данный момент уже тестируют похожий сервис, поэтому не стали комментировать предложение Mastercard. Представители Тинькофф банка заявили изданию, что знают об инициативе Mastercard. Сроки запуска проекта пока не определены.