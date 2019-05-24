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Mastercard запускает сервис снятия наличных в банкоматах по QR-кодам

Ведомости
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Mastercard обсуждает с российскими банками запуск сервиса для снятия наличных через QR-код в банкоматах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания направила соответствующие предложения в кредитные организации. Предполагается, что некоторое время такая функция будет доступна только владельцам карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту.

Позже Mastercard начнет подключать к сервису карты других платежных систем. При этом для работы проекта и реализации нового функционала банкам придется обновить программное обеспечение в своих банкоматах.

По информации источников издания, для использования сервиса владельцам карт будет необходимо установить специальное приложение и просканировать QR-код с экрана банкомата. После этого потребуется подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон (для этого подойдет и отпечаток пальца, и система распознавания лица). После этого банкомат выдаст затребованную сумму. С помощью приложения можно будет искать на карте ближайшие банкоматы и сравнивать установленную за снятие наличных комиссию.

Издание указывает, что банки ВТБ и «Русский стандарт» рассматривают участие в проекте. Райффайзенбанк сообщил, что готов использовать QR-коды, но только в долгосрочной перспективе. Банк «ФК Открытие» планирует самостоятельно внедрять соответствующую технологию. При этом в Сбербанке на данный момент уже тестируют похожий сервис, поэтому не стали комментировать предложение Mastercard. Представители Тинькофф банка заявили изданию, что знают об инициативе Mastercard. Сроки запуска проекта пока не определены.

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Финансы
Новости

Греф назвал «принудительным счастьем» подключение к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к Системе быстрых платежей (СБП), в итоге банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту».

Греф подчеркнул, что если банк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система, к которой подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney. Греф подчеркнул, что есть еще банки, готовые подписать соглашения о присоединении. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», – отметил он.

Банк России запустил СБП в начале года. В конце января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к ней должно стать обязательным для системно значимых банков, среди которых Сбербанк. Согласно проекту указания регулятора, такие банки могут обязать присоединиться к ней с сентября, банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2020 г.

Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В марте он заявлял, что Сбербанк готовит совместные подходы с ЦБ, которые помогут урегулировать ситуацию.

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Бизнес
Новости

В лизинговой компании «Ильюшин финанс» сменился гендиректор

Ведомости
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Гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» (ИФК) Александр Рубцов покинул свой пост, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Совет директоров компании принял соответствующее решение 23 мая. Рубцов уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру «в смежной отрасли», отмечает издание.

Новым руководителем «Ильюшин финанса» 28 мая будет назначен заместитель Рубцова по экономике и финансам Сергей Туркин. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ключевом акционере «Ильюшин финанса», газете подтвердили уход Рубцова.

В Минпромторге и «ВЭБ.РФ» (у последнего 21,39% в лизинговой компании) не стали комментировать отставку Рубцова. Рубцов руководил компанией «Ильюшин финанс» с момента ее создания в 1999 г. и является ее миноритарным акционером (3,14%). В апреле он покинул пост руководителя «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и вице-президента «Иркута».

«Ведомости» ранее писали со ссылкой на источники в ОАК, что предшественники Рубцова в ГСС не справлялись с обязанностями, он тоже хотел уйти. Рубцов устал бороться с многолетними проблемами ГСС, главная из которых – отсутствие системы постпродажного обслуживания самолетов SSJ100, не позволяющее эффективно эксплуатировать самолет, говорили собеседники «Ведомостей».

Бизнес
Новости

На магистральном газопроводе в Пермском крае произошла авария

Ведомости
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Пожар на магистральном газопроводе «СРТО – Урал» в Пермском крае начался около 5.50 по местному времени (3.50 мск), сообщается на сайте регионального управления МЧС. Причиной возгорания стал разрыв трубы диаметром 1400 мм, пояснили «Интерфаксу» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

Пострадавших в результате аварии нет, уточнили в МЧС. Ближайший населенный пункт расположен от места пожара в 7 км. Угрозы возгорания леса спасатели также не наблюдают.

Диспетчер газопровода ООО «Газпромтрансгаз Чайковский» сообщил в МЧС о падении давления на газопроводе. Компания отключила аварийный участок трубопровода на 1555 – 1647 км, отметили в Минэнерго. Для транспортировки газа в компании задействовали дополнительные мощности, сейчас она осуществляется в прежних объемах.

Это уже шестая авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала 2019 г., напоминает «Интерфакс». В 2018 г. на объектах магистрального транспорта газа произошло 10 ЧП, что как минимум вдвое превышает аварийность годом ранее. 

Новости СМИ2
Политика
Новости

РБК узнал о показаниях бывшего совладельца «Югры» против полковника ФСБ

Ведомости
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Руководитель отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан после того, как бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал против него показания. Об этом пишет РБК со ссылкой на два знакомых с ходом расследования источника.

Хотин сообщил следователям о том, что в течение трех лет платил полковнику Черкалину за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», – рассказал собеседник издания. Подчиненные полковника связывались с коллегами из МВД и Следственного комитета и держали на контроле расследование определенных дел. Знакомые с фигурантами дела собеседники издания подтвердили эту информацию.

Бывший владелец «Югры» был арестован 19 апреля по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. Арест стал для банкира большой неожиданностью, поясняет собеседник издания. Когда Хотин понял, что избежать его не удастся, он рассказал о своих отношениях с Черкалиным. О задержании полковника и двух его подчиненных – Дмитрия Фролова и Андрея Васильева – стало известно 25 апреля. Они были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. В результате обысков на трех квартирах были изъяты драгоценности и наличность на 12 млрд руб.

Информация о деятельности Черкалина была у сотрудников ФСБ и до показаний Хотина. Им было известно как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности своего сотрудника. «После показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», – уточнил собеседник.

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Технологии
Новости

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для глобального интернет-проекта

Ведомости
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Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде. Она должна доставить на орбиту 60 спутников, каждый из которых весит 227 кг, для нового интернет-сервиса компании – Starlink, передает Reuters. Общая масса груза превышает 18 т, что пока является рекордом для всех ракет SpaseX.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с третьего раза. Первоначально он был намечен на 16 мая, но из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы оказался перенесен на сутки. Днем позже в SpaceX заявили, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в Twitter, что в первой миссии многое может пойти не так.

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Для старта проекта на глобальном уровне потребуется еще как минимум 12 аналогичных запусков, пока же он доступен только на территории США. Ежегодно SpaceX намерена запускать до 2000 спутников.

Сам Маск ранее заявлял, что сервис станет важным источником прибыли для SpaceX. Предполагаемый доход проекта он оценивал в $3 млрд в год, напоминает агентство.

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Экономика
Новости

США предложили ввести пошлины против занижающих курсы своих валют стран

Ведомости
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Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса. «Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», – пообещал он. Инициатива ведомства приведет к пересмотру действующих правил начисления компенсационных пошлин для стран, которые манипулируют курсами своих валют.

Новые правила одним из первых может почувствовать на себе Китай, который США не раз призывали к выравниванию курса юаня. Помимо Китая под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария, отмечает агентство. Все они были включены в «контрольный список» минфина США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка. В начале мая Bloomberg сообщал, что в этом списке может оказаться и Россия.

В середине апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Россию за то, что они «играют в игру с девальвацией валют». Тем временем «США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — резюмировал он на своей страничке в Twitter.

Само по себе внесение в список минфина не повлечет автоматического повышения пошлин, но может инициировать торговые переговоры с США. Как именно Белый дом намерен рассчитывать ущерб американской экономики от манипуляции валютными курсами, в минторге не пояснили.

Выбор редактора
Технологии
Новости

NASA выбрало первого подрядчика для реализации лунной программы

Ведомости
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определило первого подрядчика для строительства окололунной орбитальной платформы Deep Space Gateway. Грант в $375 млн выиграла компания по разработке космических технологий Maxar Technologies, которой предстоит разработать силовую установку и средства связи для мобильного командного и сервисного модуля, говорится в сообщении NASA. После этого объявления акции базирующейся в Вестминстере (штат Колорадо) Maxar Technologies подскочили более чем на 20%, передает Reuters.

Установка, которую будет разрабатывать Maxar Technologies, представляет собой реактивный корабль мощностью 50 кВт, работающий на солнечной энергии, который в три раза превосходит возможности уже работающих аппаратов. Контракт предполагает 12-месячный базовый период, в течение которого компания должна завершить проектирование космического корабля. Еще 26 месяцев отводится на строительство аппарата. NASA рассчитывает запустить силовой элемент на коммерческой ракете в конце 2022 г. Еще год после запуска корабль будет осуществлять демонстрационные полеты, все это время он будет принадлежать Maxar Technologies. По истечении этого периода у NASA будет возможность приобрести его для использования в качестве первого элемента станции.

Программа NASA по возвращению США на Луну предполагает высадку астронавтов к 2024 г. и устойчивое присутствие человека на спутнике Земли и вокруг него к 2028 г. Gateway является ключевым элементом лунной программы. На первоначальном этапе станция будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочного пункта для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Ранее президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для реализации программы. Если поправка Белого дома будет одобрена, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд.

Gateway позиционируется как международный проект. В конце 2018 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в нем на тех условиях, которые предлагают США, и заявил о планах создания лунной научной станции самостоятельно или со странами БРИКС. Позже представитель «Роскосмоса» уточнил, что Россия не отказывалась от участия в строительстве станции, переговоры с партнерами продолжаются. В 2017 г. Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.

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Бизнес
Новости

Reuters узнал возможную дату возобновления полетов Boeing 737 MAX в США

Ведомости
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Авиационный регулятор США – Федеральное управление гражданской авиации (FAA) – может разрешить полеты Boeing 737 MAX уже в июне, рассказали источники Reuters.

По их словам, представитель FAA проинформировали об этом членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО, входящая в ООН организация, устанавливающая международные нормы гражданской авиации). Как пишет Reuters, в четверг, 24 мая, сотрудники американского регулятора и Boeing провели брифинг по Boeing 737 MAX для ИКАО.

FAA 13 марта запретила полеты Boeing 737 MAX над США. Полеты этой модели или ее эксплуатацию своим авиакомпаниям на тот момент уже запретили около 50 стран, в том числе Китай, Индонезия, Малайзия и Канада, а также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). После этого ее примеру последовали те немногие страны, где этого не сделали, – Индия и Россия.

Запреты на полеты Boeing 737 MAX последовали за произошедшей 10 марта авиакатастрофой: этот самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в 60 км от аэропорта, следуя рейсом из Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян, погибли. Крушение этого лайнера не первое за последнее время: в октябре 2018 г. такой же самолет индонезийской Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.

Политика
Новости

Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предложил включить проблему с китайской компанией Huawei в торговую сделку с Китаем, если она будет достигнута. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Politico.

Он отметил, что Huawei – «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], – в то же время добавил он. – Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американские ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

После решения министерства Alphabet Inc. – материнская компания Google – приостановила сотрудничество с Huawei. Это может привести к тому, что китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Бизнес
Новости

Производителя поездов оштрафуют на 1,5 млн рублей за сбой в московском метро

Ведомости
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Производитель электропоездов АО «Метровагонмаш» выплатит штраф на сумму около 1,5 млн руб. из-за поломки состава, приведшего к сбою на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы метрополитена.

По его словам, причиной стала техническая неисправность состава, который находится на сервисном контракте у производителя. «Метровагонмаш» уже подтвердил неисправность состава, отметил представитель пресс-службы.

Сбой произошел вечером 23 мая. Неисправный поезд заблокировал движение двум другим составам на станции «Алтуфьево». Из-за этого было прекращено движение в обоих направлениях.

Это второй за неделю случай, когда поезда застревали в метро. 21 мая на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии из-за поломки одного из составов застряли три поезда. Причиной стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Политика
Новости

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Ведомости
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США предъявили новые обвинения по 17 пунктам против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте американского минюста.

В обвинительном заключении утверждается, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. По версии обвинения, «есть основания полагать, что эти данные должны были использоваться во вред США или в пользу другой страны».

Полученные документы были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом они содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам госдепартамента США по всему миру, говорится в заключении. В числе этих людей – «афганцы и иракцы, журналисты, религиозные лидеры, правозащитники, политические диссиденты из репрессивных режимов», считает обвинение. По его данным, действия Ассанжа «угрожали серьезным ущербом национальной безопасности США в интересах их противников и ставили источники под серьезную и неминуемую угрозу серьезного физического вреда и (или) задержания».

С 2009 г. Ассанж и WikiLeaks активно запрашивали секретную информацию, говорится в заключении. Мэннинг при этом, будучи аналитиком разведки, имела доступ к базе данных, содержащей около 90 000 отчетов о «значительной деятельности, связанной с войной» в Ираке, 400 000 аналогичных отчетов относительно Афганистана, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 000 телеграмм госдепа. Она откликнулась на просьбу Ассанжа и предоставила ему этот доступ.

Ассанжу грозит по этим обвинениям 170 лет – по 10 лет по каждому из них. Кроме того, ранее минюст США объявил о том, что Ассанж обвинен в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По этому обвинению ему грозит еще пять лет.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В 2010 г. Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах в Швеции. Прокуратура этой страны – после того, как основателя Wikileaks задержали, – возобновила расследование этого дела.

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