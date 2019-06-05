Технологии

Новости

Qiwi сообщила о сбое в работе всех своих сервисов

Пользователи Qiwi столкнулись со сбоем в работе сервисов компании и пожаловались на это в социальных сетях. Проблемы начались примерно в 15.50 мск. Сначала на главной странице сайта Qiwi появилась ошибка 403. Позже посетителей сайта стали перенаправлять на status.qiwi.ru, где говорилось о наличии проблем в работе всех сервисов компании.

В пресс-службе компании vc.ru подтвердили проблемы и сообщили, что сбой произошел из-за пожара в одном из дата-центров. «Сегодня произошел пожар в здании, где расположен один из дата-центров Qiwi. Пожар уже потушили», – уточнил представитель компании. По его словам, Qiwi переключила все операции на резервную систему и сейчас платежи проходят в штатном режиме. Данные клиентов не пострадали, подчеркнул он.

Компания не уточнила, в каком именно дата-центре произошел пожар. Но издание обратило внимание на то, что около 14.00 загорелась кровля дата-центра компании Dataline в Москве. В 16.45 пожар был ликвидирован, говорится в сообщении дата-центра.