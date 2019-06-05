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Приватбанк заподозрил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Приватбанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд с 2006 по 2016 г. через кипрские компании путем выдачи невозвратных кредитов. Об этом говорится в иске, который был подан 21 мая в суд американского штата Делавэр, сообщил аналитический центр Atlantic Council. В совершении преступления также подозреваются трое граждан США, проживающих в Майами, и 12 неустановленных компаний. В частности, их обвиняют в нанесении ущерба Приватбанку на сотни миллионов долларов, сговоре, незаконном обогащении и «мошеннических переводах по законам штатов Делавэр и Огайо», в нарушении закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», отмечает Atlantic Council.

Если юристы Приватбанка смогут доказать совершение преступления, то это будет «самый большой случай отмывания денег в истории, совершенный одной группой лиц», приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда. Сумма ущерба вдвое превышает ВВП Кипра, отметил Аслунд.

Иск, поданный в суд, является гражданским, отмечает Atlantic Council. Юристы Приватбанка также предоставили суду материалы доказательства совершения преступления. «Пожалуй, самое подробное исследование крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы, хотя это еще не доказано», – говорится в сообщении аналитического центра.

Мошенническая схема была следующей, отмечает Atlantic Council: банк привлекал средства на Украине, затем эти деньги переводились в дочерний банк на Кипре, а далее – юридическим компаниям, инвестировавшим их в недвижимость и ряд американских компаний. Согласно иску, в результате этих действий бывшие владельцы банка стали собственниками недвижимости в городе Кливленде, штат Огайо, отмечает Atlantic Council.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк. Впоследствии банк стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Петр Порошенко, который тогда был президентом страны, объяснял решение о национализации тем, что другого выхода не было: нельзя было «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже Коломойский уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Зеленский во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля, набрал 73,22% голосов, его соперник Порошенко – 24,45% голосов. 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Коломойский ранее говорил, что при Зеленском готов вернуться на Украину, а вот при президенте Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».