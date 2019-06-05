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Костин назвал причины заморозки проекта региональной авиакомпании

Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».

«Мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается. У Минтранса своя программа есть поддержки регионального авиатранспорта», – отметил Костин. По его словам, единственный, кто интересовался проектом, был совладелец S7 Владислав Филев. Однако это было до смерти супруги-партнера Наталии Филевой. «После этого он не выходил больше на нас», – сказал Костин по итогам годового собрания акционеров банка.

Еще одной причиной приостановки проекта президент ВТБ назвал отсутствие российской авиатехники для региональных перевозок. Производители российской техники и правительство активнее поддержали бы проект, если бы была российская техника, но сегодня она практически отсутствует на региональных направлениях, уточнил Костин. «Только обещают, что Ил-114 появится скоро, но на сегодня техники такой практически нет», – добавил Костин.

По его словам, у банков по-прежнему есть «желание такое – от чистого сердца» что-то сделать в этой области. Была проведена аналитическая работа, «наш проект мог на 16% увеличить региональные перевозки», сказал Костин. Он напомнил, что «Аэрофлот» отказался участвовать в проекте еще в самой начальной стадии переговоров. «Сами заниматься перевозками мы не можем. У нас других много задач, поэтому мы эту тему сейчас положили на лед», – пояснил президент ВТБ.

О том, что правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, «Ведомостям» сообщили источники в октябре 2018 г. По их информации, создать авиакомпанию собирались не ранее 2019 г. Планировалось, что ее пассажиропоток составит 6–10 млн человек в год на начальном этапе. Таким образом, новая авиакомпания должна была стать одним из крупнейших российских перевозчиков после «Аэрофлота» и S7 Group.