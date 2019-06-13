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Минфин: иностранцы на рынке ОФЗ приспособились к санкционным рискам

Россия планирует увеличить эмиссию рублевых гособлигаций в этом году примерно на 40% по сравнению с 2018 г. – до 1,55 трлн руб., рассказал в интервью Financial Times (FT) заместитель министра финансов Владимир Колычев. По его словам, иностранные инвесторы уже меньше боятся рисков, связанных с санкциями США, Россия же к ним приспособилась и готова оперативно реагировать, меняя объемы эмиссии.

Спрос иностранцев на ОФЗ резко вырос, несмотря на планы конгресса США запретить им покупать российский долг, что позволило России разместить в мае бонды на 375 млрд руб., отметил Колычев. Месяцем ранее эмиссия составила рекордные 400 млрд руб. «Неопределенности стало меньше, а жить с [санкционными] рисками – проще», – сказал он. Когда риски появляются, инвесторам нужно просчитать их и возможные последствия, пока это делается, инвестировать сложно, но «сейчас, по всей видимости, этот процесс естественным образом подошел к концу», отметил замминистра.

Если США примут меры по ограничению операций с российским долгом через Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), Россия готова, у нее есть свой «анти-OFAC», добавил Колычев. Министерство финансов гибко подходит к оценке спроса, и когда он низок на долгосрочные выпуски из-за рыночного стресса, «мы можем переключиться на краткосрочные бумаги с плавающей ставкой или <…> ограничить эмиссию, [чтобы] не оказывать давления на вторичный рынок».

У Минфина сейчас нет такой потребности в долговом финансировании, как в январе – мае, поэтому «если условия резко изменятся, мы можем отреагировать на это гораздо более гибко», сказал Колычев FT. Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии, потому что уже перевыполнил план по привлечению в первом, говорил 21 мая руководитель долгового департамента министерства Константин Вышковский. Оно в этом году перевыполнило планы по привлечению на I и II кварталы, причем увеличенный план на II квартал (600 млрд руб.) был перевыполнен к середине мая.

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