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TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

Ведомости
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TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Организатором размещения станет Morgan Stanley. Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe SE будут совместными букраннерами. Планируется, что размещение состоится вскоре после собрания акционеров.

О планах провести SPO на Лондонской бирже TCS Group объявила в начале июня. Группа хочет привлечь до $300 млн нового капитала, который ей нужен для дальнейшего роста. В 2019 г. TCS Group повысила прогноз по росту кредитного портфеля «Тинькофф банка» с «более 40%» до «как минимум 60%».

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует принять участие в размещении. По словам предпринимателя, чем будет более привлекательная цена, тем больше будет его участие.

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Политика
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Нацбанк Грузии оценил потери экономики от сокращения турпотока из России

Ведомости
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Нацбанк Грузии оценил в $200-300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов, сообщается на сайте регулятора.

«По предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 млн», — говорится в материале. По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

Грузинский лари обновил исторический минимум во вторник, 25 июня. Курс был установлен на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 г. в Грузии побывало 1,7 млн туристов из России, а по данным Росстата, совершено 1,2 млн туристических поездок. Турпоток из России – один из наиболее важных для Грузии и из-за ограничения авиаперевозок сократится поступление иностранной валюты в страну, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Указ Путина стал реакцией Москвы на массовые беспорядки в Тбилиси против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские авиакомпании также не смогут совершать рейсы в Россию.

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В рейтинге лучших вузов Forbes сменился лидер

Ведомости
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Новый рейтинг лучших вузов России по версии Forbes возглавил МИСиС, сообщается на сайте журнала. Он набрал 54,11 балла из 100 возможных.

Forbes оценивает вузы по десяти метрикам, сгруппированным по трем показателям — качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes» (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников).

Второе место в рейтинге занял МГИМО, набрав 52,24 балла. Третье место занял Московский физико-технический институт с 52,01 баллами. В пятерку также вошли МИФИ и МГУ. Высшая школа экономики оказалась на восьмом месте, Российская экономическая школа — на десятом.

Впервые Forbes составил рейтинг российских вузов в прошлом году. Первое место тогда заняла Российская экономическая школа. МИСиС занимал четвертое место.

Политика
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Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости
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Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает «Интерфакс». Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Специальная депутатская комиссия Киргизии ранее передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По версии парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Атамбаев в свою очередь заявил, что ни в чем не виновен, но за все свои поступки на посту главы государства готов отвечать. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек.

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Политика
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«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Евкурова замминистра обороны

Ведомости
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Юнус-Бек Евкуров, объявивший о намерении досрочно подать в отставку с поста главы Ингушетии, займет после отставки должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Евкуров объявил о намерении подать в отставку 24 июня в видеообращении, опубликованном на официальном республиканском сайте. Позже он написал в Instagram, что решение об отставке было непростым, но правильным. Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова. В свою очередь Евкуров пожелал новому руководителю региона быстро вникнуть в вопросы реализации национальных проектов. «И, конечно, это консолидация общества – и проекты можно реализовать, и войну выиграть», – сказал Евкуров (цитата по «РИА Новости»).

Евкуров занимал пост главы Ингушетии больше 10 лет, с 31 октября 2008 г. В сентябре прошлого года депутаты народного собрания Ингушетии почти единогласно переизбрали его. В том же месяце в республике начались волнения из-за соглашения об установлении границы с Чечней.

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Технологии
Новости

Российские разработчики пожаловались на закупку мэрией Москвы программ Microsoft

Ведомости
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Российские разработчики софта пожаловалась на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft на 99,3 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация разработчиков программных продуктов считает, что эта закупка может причинить ущерб заказчику и поставит вопрос о «нецелевом использовании бюджетных средств». Microsoft с 1 июля вносит изменения в программы корпоративного лицензирования, и те лицензии, на которые объявлена закупка, перестанут действовать.

На эту же закупку в московское управление ФАС пожаловался международный IT-кластер Нижегородской области. Его не устроило то, что ДИТ хочет установить иностранный, а не отечественный софт. ФАС признала жалобу необоснованной, потому что у заказчика были причины для закупки программ Microsoft.

С 2016 г. госорганы должны закупать отечественный софт или обосновывать закупки иностранного. По оценкам Минкомсвязи, с тех пор доля закупок отечественных программ увеличилась с 20 до 65%. При этом доля зарубежных операционных систем в федеральных органах исполнительной власти составляет 96%, а офисных пакетов – 89,7%.

Стиль жизни
Новости

Курентзис опубликовал прощальное письмо коллективу Пермского театра

Ведомости
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Дирижер Теодор Курентзис написал прощальное письмо коллективу и зрителям Пермского театра оперы и балета, в котором рассказал о непонимании со стороны властей Пермского края. Письмо опубликовано на сайте театра.

21 июня стало известно, что Курентзис уйдет с должности художественного руководителя театра, но останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми и продолжит развитие созданного им оркестра MusicAeterna.

Он написал, что хочет поблагодарить пермских зрителей, солистов театра, оркестрантов, хористов, танцоров и всех артистов, с которыми работал. «И наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», – написал Курентзис.

По его словам, он не уверен, поняли ли зрители то, что он и его команда хотели сказать. «И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти – не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность», – написал он.

По словам Курентзиса, приехав впервые в Пермь, он думал, что сможет создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. У него были планы помочь в создании консерватории. По его мнению, реализация этого плана могла бы дать стимул талантливым людям оставаться работать в Перми.

«Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни они бывают полностью противоположны по смыслу», – написал дирижер.

Курентзис стал художественным руководителем театра в Перми в 2011 г. Он заявлял в 2017 г., что покинет город, если там не построят новую сцену для театра. Губернатором Пермского края с февраля 2017 г. является Максим Решетников, который до этого занимал пост руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Пермское агентство «Местное время» ранее сообщало, что построить новую сцену театра планируют уже более 25 лет. За этот период проведено несколько архитектурных конкурсов. В 2010 г., в частности, на конкурсе победило бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Это единственный проект, который Курентзис публично поддерживал. В мае этого года пермские власти объявили новый конкурс на проектирование. «Коммерсантъ» писал, что у стройки может появиться куратор – худрук петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. По данным издания, Курентзис крайне негативно оценивал привлечение Кехмана к проекту.

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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Ведомости
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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии. Самолет выкатился за пределы летного поля и загорелся, уточнили в ведомстве. Самолет выполнял рейс Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после этого возник пожар. «Спасены 42 человека, шестеро госпитализированы», – уточнил источник.

В свою очередь пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев подтвердил ТАСС информацию о более чем 40 спасенных пассажирах. «Погибли двое пилотов, пассажиры живы... Семь человек получили ранения», – добавил он. По его словам, после взлета у самолета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

В начале мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись пробитые двигатели. Пожар в считанные минуты охватил салон. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту самолета.

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Бизнес
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Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 Max

Ведомости
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Авиакомпания Boeing «ведет постоянные переговоры» с заказчиками по вопросу выплаты компенсации из-за приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, рассказал в интервью Axios гендиректор концерна Деннис Меленберг. По его словам, речь идет о компенсации издержек. «Мы будем взаимодействовать со всеми своими клиентами в мире, чтобы исправить положение», – сказал Меленберг, добавив, что с каждым клиентом авиаконцерн будет разбираться в индивидуальном порядке. «У нас обоюдная заинтересованность в оказании помощи нашим клиентам в достижении успеха», – заявил он.

По словам Меленберга, консультации проводятся как по вопросу финансовых потерь, так и по нарушениям графика поставок самолетов Boeing 737 Max заказчикам. Меленберг надеется, что авиационные власти США разрешат возобновить эксплуатацию самолетов данной модели до окончания лета.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. лайнер этой модели разбился в Индонезии, в марте этого года потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. По предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины крушения самолетов. Обе авиакатастрофы предположительно произошли из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Бизнес
Новости

«Почта России» до конца года откроет 4000 розничных точек нового формата

Ведомости
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«Почта России» до конца текущего года собирается открыть в своих отделениях более 4000 розничных точек нового формата с самообслуживанием, пишет газета «Коммерсантъ». Речь идет о сети «Почтамаг». В городских точках преимущественно будут продавать книги, канцелярию, напитки, снеки и кондитерские изделия, в сельской рознице – продукты питания, бытовую химию, предметы первой необходимости и сопутствующие товары. При этом жители небольших населенных пунктов смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии товаров, уточнили в «Почте России».

Всего точки продаж будут открыты в 61 регионе России, их число будет увеличено с сегодняшних 236 до 4000, отметил представитель ФГУПа.

Сейчас у «Почты России» 42 000 отделений, из них 70% расположены в малых населенных пунктах. Первые тестовые точки нового формата розницы «Почта России» запустила в Петербурге и Ленинградской области в декабре прошлого года. В начале этого года в тестовом режиме точки продаж появились еще в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном.

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Стиль жизни
Новости

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Ведомости
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В Москве на 47-м году жизни умер основатель, солист музыкальной группы «Високосный год» Илья Калинников, написал в Facebook директор группы Алексей Кан. Причиной смерти стала остановка сердца.

«25 июня скончался основатель группы "Високосный год" Илья Калинников, автор хитов "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и многих других», – уточнил Кан.

Группа «Високосный год» была основана в конце 1980-х гг. В 2000 г. был выпущен единственный альбом группы «Который возвращается». В 2014 г. «Високосный год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие».

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Бизнес
Новости

В США отложили сертификационный полет Boeing 737 Max из-за нового источника риска

Ведомости
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Федеральное авиационное управление США (FAA) перенесло сертификационный испытательный полет Boeing 737 Max в лучшем случае до 8 июля из-за выявления нового потенциального источника риска в конструкции самолетов этого семейства, пишет Reuters со ссылкой на источники. Риск был обнаружен во время теста на симуляторе на прошлой неделе и пока неясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения (ПО) или же потребуется более сложное аппаратное исправление, отметили источники.

Авиационное управление не менее двух-трех недель будет анализировать полученную информацию, прежде чем решит, стоит ли возвращать самолет в эксплуатацию, добавили источники. «Что касается самой последней проблемы... Федеральное авиационное управление США недавно обнаружило потенциальный риск, который Boeing должен устранить», – говорится в заявлении FAA, адресованном Reuters. «FAA отменит запрет на эксплуатацию самолета, если посчитает ее безопасной», – отмечается в комментарии управления.

В свою очередь в Boeing пояснили, что FAA попросило решить проблему с помощью изменений ПО. Речь идет о конкретном условии полета, которое не отражено в ранее произведенных изменениях программного обеспечения. Компания согласна с требованиями FAA и работает над решением проблемы. «Boeing не будет предлагать 737 Max для сертификации FAA до тех пор, пока не выполнит все требования», – заявили в Boeing.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели разбились в течение полугода. В октябре прошлого года самолет Boeing 737 Max разбился в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер этого типа потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. Согласно предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины авиакатастроф. Самолеты могли потерпеть крушение из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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