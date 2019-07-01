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ВЦИОМ: большинство россиян воздерживаются от крупных покупок и кредитов

Ведомости
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Более половины россиян (58%) считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМом. Противоположной позиции придерживаются 25% опрошенных.

Три четверти респондентов также считают, что сегодня плохое время для того, чтобы брать кредиты. По мнению 13% россиян, сейчас благоприятное время для кредитов.

В пользу сокращения трат и сберегательного поведения высказались 68% опрошенных. 22% считают, что сейчас лучше побыстрее потратить деньги, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.

Опрос проводился 27 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

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Технологии
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«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

Ведомости
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«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала. Новый механизм должен быть готов до старта новых сезонов.

Скандал вокруг голосования в «Голосе.Дети» произошел в конце апреля. Победителем шестого сезона шоу была объявлена Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Однако «Первый канал» начал проверку результатов из-за «некоторых аномальностей» при голосовании.

Компания Group-IB, проводившая проверку по заказу «Первого канала», выявила массированную автоматизированную отправку sms-сообщений в пользу Абрамовой. В накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 сообщений. По оценке Group-IB, стоимость такой накрутки могла составлять около 2–3 млн руб.

После этого «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона шоу. Все финалисты были объявлены победителями конкурса и получили приз в 1 млн руб. Абрамова отдала свой приз на благотворительность. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что закрывать шоу не будут.

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Финансы
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Тиньков в ходе SPO TCS Group купил GDR на $10 млн

Ведомости
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Олег Тиньков, основной владелец группы TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», купил глобальные депозитарные расписки (GDR) компании на $10 млн в ходе ее SPO, следует из материалов TCS на сайте Лондонской биржи.

Согласно документу, Тиньков получил 555 556 бумаг по цене $18. Несколько топ-менеджеров «Тинькофф банка» также приобрели бумаги TCS Group в ходе размещения, всего на покупку GDR они потратили $779 000.

Председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз стал владельцем GDR на $223 650, финансовый директор банка Илья Писемский приобрел бумаги на $198 000. Руководитель «Тинькофф мобайла» Георгий Чесаков купил GDR на $90 580, руководитель управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов – на $88 940, операционный директор банка Станислав Близнюк – на $88 940, главный директор по информационным технологиям банка Вячеслав Цыганов – на $88 940.

Всего TCS Group в ходе SPO разместила 16,7 млн GDR, одна расписка представляет одну акцию класса А по цене $18 за одну расписку, привлекла чуть больше $300 млн. Расчеты будут завершены 2 июля. В результате допэмиссии доля Тинькова сократилась с 43,8 до 40,4%, сообщала группа. Дополнительный капитал нужен банку, чтобы соответствовать увеличивающимся требованиям ЦБ и поддержать рост кредитного портфеля: банк пересмотрел прогноз роста более чем с 40% как минимум до 60% по итогам этого года.

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Бизнес
Новости

Корпорация «Иркут» заказала кресла для МС-21 на 1 млрд рублей

Ведомости
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Авиастроительная корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) приобретет по программе импортозамещения кресла пилотов для российских среднемагистральных самолетов МС-21 на 1 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Единственным поставщиком комплекта из 200 кресел для «Иркута» стало ООО «СП «Автоматика» из подмосковного Долгопрудного.

Это не первый контракт СП «Автоматика» на поставку или ремонт оборудования для летательных аппаратов, но самый крупный. Всего в системе «СПАРК-Маркетинг» удалось найти 13 контрактов, в которых предприятие участвовало в качестве поставщика. СП «Автоматика» было поставщиком для компании «Туполев», Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), «Авиастара». До сих пор самым крупным контрактом СП «Автоматика» была поставка для компании «Туполев» продукции для самолета – летающей лаборатории ЛМК-214 почти на 29,68 млн руб.

Сайт СП «Автоматика» содержит лишь общую информацию о компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», СП «Автоматика» было учреждено в 2007 г., основным видом его деятельности является «производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов», единственный владелец – гражданин РФ Юрий Тканко. По данным сайта компании, она изготавливает кресла летного экипажа, бортпроводника и сейсмостойкие кресла оператора. У компании есть собственное конструкторское бюро, производственная база и ремонтный участок, отмечается в материалах ее сайта.

«Иркут» сейчас выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, а также занимается сертификацией разработанного среднемагистрального лайнера МС-21. Старт поставок МС-21 авиакомпаниям запланирован на 2021 г. «Аэрофлот» уже заключил контракт на покупку 50 самолетов МС-21.

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Политика
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Кремль заявил о готовности Путина к прямому контакту с Зеленским

Ведомости
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Президент России Владимир Путин не отвергает контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил журналистам в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложения украинских политиков о желательности прямых контактов между двумя президентами, без участия нормандской четверки.

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает, он абсолютно готов к контактам», – сказал Песков. «Он просто говорит, что нам, безусловно, нужно сначала понять политику наших собеседников, их стратегическую линию, точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми», – добавил представитель Кремля.

Президент России еще ни разу не встречался со своим украинским коллегой, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Путин ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. По словам Путина, это связано с недружественной риторикой Зеленского.

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Бизнес
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РБК узнал о планах «Вкусвилла» запустить магазины нового формата с кафе

Ведомости
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«Вкусвилл» ищет помещения для открытия торговых точек нового формата, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Во «Вкусвилле» изданию подтвердили, что ищут помещения площадью 400–500 кв. м, уточнив, что концепция находится в разработке.

Из описания задачи для брокеров по подбору помещений следует, что новый формат получил название «Глобо». Компания планирует открыть 10–30 таких магазинов, рассказал РБК один из брокеров московского рынка недвижимости. В них планируется продавать вина и крепкий алкоголь, будут работать кафе с кухней и, возможно, тандыр. «Это будет сегмент выше среднего, что-то между «Вкусвиллом» и «Азбукой вкуса», – добавил собеседник издания.

Другой собеседник отметил, что «Вкусвилл» начал искать помещения на прошлой неделе. По его словам, компания будет продавать в основном товары собственной торговой марки, но ассортимент будет шире, чем в существующих магазинах.

Для своего стандартного формата «Вкусвилл» арендует помещения площадью 100–250 кв. м. С начала прошлого года ритейлер начал экспериментировать с форматами. Он открыл мини-«Вкусвилл» с ассортиментом из 700 наименований против 1600 в стандартном магазине. Кроме того, компания открывает магазины самообслуживания в офисах. В мае «Вкусвилл» начал продажи через экспресс-окно в двух своих супермаркетах – около ст. м. «Медведково» и в здании Белорусского вокзала, а также открыл киоск площадью 8 кв. м в московском Саду им. Баумана.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал отказ грузинской певицы выступать в России

Ведомости
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Отказавшаяся от выступлений в России певица Нино Катамадзе очень талантлива, но может многого не знать о политике; Кремль готов дать ей необходимые пояснения, заявил журналистам в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается конкретных упомянутых вами представителей, она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», – сказал представитель Кремля.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе сообщила в Facebook, что отказывается давать концерты в России, но затем удалила этот пост.

В свою очередь российские артисты должны учитывать, что выступления в Грузии сейчас могут быть опасны, ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов: «Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны. Поэтому наши артисты должны понимать, что это может быть пока небезопасно».

Песков напомнил, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся. «В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия ультрас, экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев, и не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духа русофобства», – указал представитель Кремля. По его словам, подобные действия «не способствуют приближению нас к выходу на траекторию нормализации отношений. А что касается народа Грузии, то народ Грузии очень уважают у нас, это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», – заключил Песков.

20 мая в Грузии начались протесты. Оппозиция была недовольна тем, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов усмотрели в этом оскорбление страны. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В ответ на волнения, вспыхнувшие в Грузии, президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Бизнес
Новости

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

Ведомости
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Максим Гацуц покинет пост генерального директора торговой сети «Карусель», сообщается на сайте компании. Обязанности руководителя будет временно исполнять финансовый директор «Карусели» Денис Ткач.

Гацуц отметил, что его личные планы будут связаны с другими проектами. Какими именно, он не уточнил.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман заявил, что активного развития гипермаркетов не планируется, поэтому компания с пониманием отнеслась к решению Гацуца. Группа сосредоточится на развитии двух других форматов – магазинов у дома и супермаркетов.

«Карусель» – третье по выручке направление X5 после магазинов у дома «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток». В сети сейчас 90 магазинов в 48 городах. По итогам I квартала выручка «Карусели» снизилась на 1,4% до 21,9 млрд руб. Среди причин этого компания называет передачу двух магазинов сети под управление «Перекрестка» и закрытие одного гипермаркета.

Финансы
Новости

В работе приложения «Тинькофф банка» произошел второй сбой за сутки

Ведомости
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В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой. Клиенты банка жалуются на отсутствие доступа к приложению и личному кабинету, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность работы интернет-ресурсов. Сотруднику «Ведомостей» также не удалось подключиться к приложению банка.

Пользователи сообщили о проблемах в работе приложения и в социальных сетях. Сотрудники банка в ответ на жалобы в Twitter приносят извинения и обещают в скором времени все исправить. «Постараемся починить в течение двух часов. Простите за неудобства», – говорится в одном из подобных сообщений.

В пресс-службе «Тинькофф банка» «Ведомостям» подтвердили наличие проблем. По словам собеседника, у некоторых пользователей не отображаются счета в личном кабинете и мобильном приложении. Сбой затронул менее 0,1% клиентов. «Ранее утром были затруднения с авторизацией пользователей, которые также затронули менее 0,1% клиентов «Тинькофф», но сейчас функция авторизации восстановлена. Планируем в течение часа полностью восстановить работу приложения», – уточнил собеседник.

Накануне, 30 июня, клиенты банка уже жаловались на проблемы с доступом к приложению кредитной организации. Согласно данным Downdetector, больше всего пользователей беспокоили проблемы со входом в систему (80%). Банк подтвердил наличие сбоя, вскоре он был устранен.

Бизнес
Новости

Дивиденды ЧТПЗ вырастут на 33% на акцию

Ведомости
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Акционеры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по итогам годового собрания, которое состоялось 28 июня, приняли решение о выплате дивидендов за 2018 г., говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов ЧТПЗ направит 4,7 млрд руб. Акционеры получат дивиденды в размере 15,38 руб. на одну обыкновенную акцию, что будет на 33% выше, чем за 2017 г.

По итогам 2017 г. ЧТПЗ выплатил на одну обыкновенную акцию 11,56 руб. дивидендов. Всего на выплаты по дивидендам ЧТПЗ за 2017 г. потратил 5,46 млрд руб.

Дивиденды за 2018 г. будут выплачены из чистой прибыли компании (около 3,44 млрд руб.), а также нераспределенной прибыли за прошлые годы – около 1,27 млрд руб.

В марте ЧТПЗ отчитался о финансовых результатах прошлого года по МСФО. Чистая прибыль компании составила почти 7,73 млрд руб. – в 1,9 раза больше, чем в 2017 г. Выручка ЧТПЗ в 2018 г. составила 178,84 млрд руб. против 158,26 млрд руб. годом ранее.

В группу ЧТПЗ, основным владельцем которой является бизнесмен Андрей Комаров (ему принадлежит более 77% акций группы), входят предприятия черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компания по заготовке и переработке металлолома «Мета», металлоторговое подразделение «ТД «Уралтрубосталь»; предприятия по производству магистрального оборудования «Этерно», «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия); нефтесервисная компания «Римера».

Кого Forbes признал «королями госзаказа»

Бизнес
Новости

Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы на Бали

Ведомости
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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила прямые рейсы из Москвы в город Денпасар на острове Бали, говорится в сообщении авиаперевозчика. Самолеты «России» будут летать на Бали два раза в неделю.

Для перевозки авиакомпания будет использовать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, в котором 436 мест класса «эконом» и 21 – в «бизнесе».

Полеты на Бали «Россия» начала в октябре 2018 г. Рейсы выполнялись три раза в неделю. В конце мая стало известно о закрытии маршрута до июля. Ассоциация туроператоров России связывала отказ от рейсов на Бали с низкой загрузкой бортов.

Позже «Аэрофлот» пояснил, что рейсы на Бали были приостановлены из-за снижения сезонного спроса и изменения траектории маршрутов, связанного с закрытием воздушного пространства над Пакистаном.

Экономика
Новости

Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов в России

Ведомости
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Меры правительства России по недопущению наращивания бюджетных расходов и заимствований в регионах приводят к ограничению их финансовой автономии. При этом они снижают риски, связанные с рефинансированием долгов, и повышают предсказуемость бюджетной политики регионов. Об этом говорится в обзоре Moody's Investors Service о бюджетах российских регионов, с которым ознакомились «Ведомости». Первым на него обратил внимание РБК.

Во время предыдущего срока президента России Владимира Путина регионам пришлось существенно увеличить расходы на исполнение майских указов 2012 г. В этот раз им придется выделить 5 трлн руб. на нацпроекты. В связи с этим многие регионы планируют свой бюджет консервативно, например закладывая меньшие доходы, отмечает Moody's.

Федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения, говорится в отчете. С конца 2016 г. в 55 из 85 субъектов сменились руководители. Такие меры были направлены на уменьшение количества неэффективных региональных администраций, считают эксперты.

При этом несколько регионов остаются в рисковой зоне с точки зрения финансов. Для них характерна высокая долговая нагрузка при слабом экономическом росте и большой зависимости от федеральных трансфертов. Например, общий долг в Мордовии превышает 200% собственных доходов. Кроме того, долг существенно превышает собственные доходы в Костромской, Орловской, Псковской областях и других регионах.

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