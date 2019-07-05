Структуры Прохорова заложили 100% «Согласия» в Совкомбанке
«Интерконсенто» и Onexim Holdings Ltd, подконтрольные бизнесмену Михаилу Прохорову, передали в залог Совкомбанку доли в уставном капитале страховой компании «Согласие», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Доли «Интерконсенто» и Onexim в «Согласии» составляют 58,3 и 41,7% соответственно. Они заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, отмечается в материалах системы.
Доли будут находиться в залоге до полного исполнения обязательств. В пресс-службе «Согласия» посоветовали обратиться за подробностями в «Онэксим» и пояснили, что речь идет о краткосрочном кредите, который планируется закрыть до конца текущего года. «Мы же можем отметить, что «Согласие» – интересный и ликвидный актив группы, который может рассматриваться как надежный залог», – заявили в пресс-службе. В «Онэксиме» Прохорова и Совкомбанке не стали комментировать данную информацию.
Страховая компания «Согласие» была учреждена в 1993 г. По итогам 2018 г. ее прибыль увеличилась в 1,8 раза и составила 3,2 млрд руб. Премии страховщика сократились на 9% до 29,9 млрд руб., выплаты – на 17% до 16,6 млрд руб. В 2018 г. «Согласие» впервые не получало какую-либо финансовую помощь от Прохорова, утверждала в апреле гендиректор компании Майя Тихонова. До этого, согласно отчетности, с 2014 г. страховщик регулярно получал поддержку от акционера, отмечал директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. По ее словам, за четыре года помощь составила 28,7 млрд руб.