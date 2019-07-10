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Суд оставил без движения иск «Открытия» к бывшим владельцам

Арбитражный суд Москвы оставил иск банка «ФК Открытие» к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд руб. без движения до 9 августа , следует из материалов в картотеке судебных дел. Причина такого решения пока неизвестна.

Этот иск 2 июля от имени «ФК Открытие» подал ЦБ, которому сейчас принадлежит банк. Ответчиками по нему стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».

Регулятор провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. Иск по возмещению убытков «Открытию» побил рекорд иска Промсвязьбанка к бывшим владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и членам правления на 282 млрд руб.

Накануне ЦБ объявил о завершении санации «Открытия», поскольку были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановлена финансовая устойчивость. В 2021 г. Центробанк намерен продать часть акций «ФК Открытие».

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