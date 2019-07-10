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Альфа-банк снизил ставки по рублевым вкладам и ипотеке

С 10 июля Альфа-банк снизил ставки рублевых вкладов в среднем на 0,1–0,3 процентного пункта (п. п.). Максимальная ставка розничного вклада для клиентов без карт и пакетов услуг теперь составляет 6,5% годовых (7,16% с учетом капитализации процентов) и начисляется при вложении от 5 млн руб. на три года (депозит «Победа+»), говорится в сообщении кредитной организации.

Одновременно Альфа-банк снизил ставки кредитов на покупку квартир в новостройках, вторичном рынке жилья, а также на рефинансирование ипотеки в среднем на 0,4–0,8 п. п. Теперь базовые ставки ипотеки в банке составляют 9,69–10,39% для вторичного и первичного жилья, 9,79–10,09% – для рефинансирования. При отсутствии страхования жизни заемщика ставка повышается на 2 п. п., при отсутствии титульного страхования – на 2 п. п. Для молодых семей и сотрудников бюджетных организаций в банке действуют скидки к ставке до 0,3 п. п.

Минимальная ставка 9,59% действует для молодых семей при условии личного страхования. Альфа-банк выдает ипотеку с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья на срок от трех до 30 лет. В минувший понедельник, 8 июля, после снижения ставок вкладов в Сбербанке директор по некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков передал «Ведомостям» через пресс-службу, что банк не исключает корректировок ставок.

Альфа-банк занимает 9-е место по выдаче ипотеки (по данным за январь – апрель 2019 г.) и 3-е место по портфелю вкладов населения на 1 июня 2019 г.