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Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Крупные банки не согласны с предложением ЦБ ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции при расчетах с юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рабочей группы по СБП при ассоциации «Финтех». Среди несогласных оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк, узнала газета. По данным источников «Ъ», банки попросили поднять комиссию до 1%.

В Сбербанке и Райффайзенбанке не стали комментировать эту инициативу. В ВТБ предложили ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов, объяснили в ВТБ. Альфа-банк заявил, что в этом вопросе он защищает интересы своих розничных клиентов, которые должны сами решать, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж.

Если решение об увеличении комиссии будет принято, то стоимость платежей через СБП станет для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам, напоминает газета. В ЦБ сообщили, что пока лишь обсуждают размер комиссии с участниками рынка.

Система быстрых платежей ЦБ заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100. Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%. В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в СБП.