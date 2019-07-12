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«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас в реестр операторов платежных систем ЦБ включены «дочки» Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.

Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет для российских «дочек» международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, находящихся под санкциями. Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что поправки нужны для того, чтобы запретить платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам.

«Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система" (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто "платежных систем», – поясняет издание. Законопроект запрещает всем платежным системам вводить «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанные, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

Пресс-служба Visa в комментарии «Ведомостям» назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. «Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей», – подчеркнули в пресс-службе. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».