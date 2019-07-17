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Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей

Прибыль банковского сектора по итогам первой половины 2019 г. составила 1,005 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.

Согласно обзору ЦБ, прибыль показали 365 банков, убыток – 99, доля убыточных кредитных организаций снизилась с 28 до 21%. Чуть менее половины общей прибыли приходится на Сбербанк. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 444,2 млрд руб., это на 11,7% больше, чем в январе – июне 2018 г.

По итогам 2018 г. прибыль банков составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило показатель 2017 г. Результат мог бы быть еще выше, если бы не показатели санируемых банков, отмечал ЦБ. Без них прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 1,9 трлн руб.