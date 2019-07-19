Полис ОСАГО подешевел в первом полугодии на 5,5%
Средняя цена полиса ОСАГО по итогам первого полугодия 2019 г. снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5673 до 5363 руб, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя премия по полисам на автомобили физических лиц в июне снизилась на 3,8% – с 5600 до 5386 руб. Средняя выплата выросла на 3,7% – с 64 100 до 66 500 руб.
Тренд на снижение цены полиса – долгосрочный из-за усилившейся конкуренции, приводятся в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса.
Число договоров по ОСАГО выросло в первом полугодии на 0,8% – с 19,23 до 19,38 млн штук. Сумма начисленных премий за этот же период снизилась на 4,7% – со 109 до 103,95 млрд руб. Количество заявленных убытков выросло на 5,2% – с 1,09 до 1,14 млн шт., а урегулированных – на 4,9%, с 1,06 до 1,12 млн шт. Общая сумма страховых выплат выросла на 8,8% – с 68,23 до 74,22 млрд руб.
С 9 января вступили в силу изменения, согласно которым тарифный коридор в ОСАГО был расширен на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб. Была введена и более гибкая система коэффициента «возраст – стаж» с более детальной градацией ступеней: вместо действующих четырех их стало 58. С 1 апреля была реформирована и система коэффициентов бонус-малус (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии). Он назначается водителю раз в год 1 апреля и в течение года не пересчитывается.