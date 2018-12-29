ЦБ повысит тарифы ОСАГО с 9 января
В первый рабочий день 2019 года предельная граница тарифного коридора вырастет на 20%
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Максим Стулов / Ведомости
Минюст зарегистрировал указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор в ОСАГО на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. Об этом говорится на сайте регулятора. Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.
Сейчас коридор базового тарифа, в рамках которого страховщики самостоятельно определяют стоимость полиса ОСАГО, составляет 3432–4118 руб.
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