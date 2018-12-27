Как изменится ОСАГО в 2019 году

Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: ОСАГО станет гибче и дороже

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Расширение коридора снизит убыточность услуги в проблемных регионах Евгений Разумный / Ведомости

Центральный банк и Минфин в 2018 г. основательно взялись за реформу ОСАГО – сперва ожидалось, что нововведения состоятся в середине уходящего года, но по разным причинам они отложились на начало 2019 г.

Изменятся не только тарифы, но и подход к расчету цены полиса. Необходимость в реформе ее авторы и страховщики аргументируют переходом к индивидуальной цене полиса ОСАГО, но вначале многим автомобилистам придется смириться с подорожанием услуги.

Сейчас стоимость полиса ОСАГО определяется умножением базового тарифа (коридор 3432–4118 руб.) на коэффициент стажа и возраста водителя (КВС), коэффициент бонус-малус (КБМ: скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии), региональный коэффициент (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и коэффициент, связанный с мощностью двигателя.