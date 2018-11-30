Пенсионеры получат скидку на ОСАГО
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Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО, объявил в пятницу регулятор. Указание также устанавливает новый порядок применения страховщиками коэффициентов при расчете стоимости полиса.
Указание предполагает расширение тарифного коридора на 20% в обе стороны до 2746-4942 руб. Сейчас граница тарифного коридора, в котором страховщики самостоятельно определяют цену полиса ОСАГО, составляет 3432-4118 руб. О намерении изменить тарифы по ОСАГО ЦБ сообщал еще в мае.
Документ вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней: вместо действующих четырех их будет 58. В результате для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, для молодых и неопытных — повышен. «Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше – 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной», – сообщил ЦБ.
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