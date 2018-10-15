Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Клятва страховщика
Крупнейшие страховщики обещали ЦБ не взвинчивать цену ОСАГО для всех
Регулятор затягивал расширение тарифного коридора до получения таких гарантий
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
ЦБ решил, прежде чем расширять тарифный коридор в ОСАГО, проанализировать последствия
Максим Стулов / Ведомости
ЦБ решил, прежде чем расширять тарифный коридор в ОСАГО, проанализировать последствия. Он попросил ряд крупных страховщиков предоставить данные: для скольких клиентов и в каких регионах они применят нижнюю границу обновленного коридора, рассказали представитель крупной компании и человек, знающий о такой просьбе ЦБ от другого страховщика.
Представитель ЦБ этого не подтверждает и не опровергает. Он говорит, что недавно в обеих палатах парламента завершились слушания по реформе ОСАГО, ЦБ анализирует их, а также проводит «дополнительные расчеты» – «по итогам этой проработки мы и будем делать дальнейшие шаги».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}