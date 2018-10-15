Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Клятва страховщика

Крупнейшие страховщики обещали ЦБ не взвинчивать цену ОСАГО для всех

Регулятор затягивал расширение тарифного коридора до получения таких гарантий
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ЦБ решил, прежде чем расширять тарифный коридор в ОСАГО, проанализировать последствия. Он попросил ряд крупных страховщиков предоставить данные: для скольких клиентов и в каких регионах они применят нижнюю границу обновленного коридора, рассказали представитель крупной компании и человек, знающий о такой просьбе ЦБ от другого страховщика.

Представитель ЦБ этого не подтверждает и не опровергает. Он говорит, что недавно в обеих палатах парламента завершились слушания по реформе ОСАГО, ЦБ анализирует их, а также проводит «дополнительные расчеты» – «по итогам этой проработки мы и будем делать дальнейшие шаги».

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