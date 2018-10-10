Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: ОСАГО подорожает, обещает Минфин
ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось
Минфин определил порядок расчета цены полиса ОСАГО
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Стоимость полиса ОСАГО будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа, если поправки Минфина будут одобрены
Максим Стулов / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с финальными поправками Минфина в закон об ОСАГО – в них-то и содержится это предложение. Подлинность документа подтвердил человек, получивший его от министерства, а представитель Минфина сообщил, что законопроект направлен в правительство.
Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. – на 40% ниже или выше. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.
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