ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось

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Стоимость полиса ОСАГО будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа, если поправки Минфина будут одобрены Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с финальными поправками Минфина в закон об ОСАГО – в них-то и содержится это предложение. Подлинность документа подтвердил человек, получивший его от министерства, а представитель Минфина сообщил, что законопроект направлен в правительство.

Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. – на 40% ниже или выше. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.