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ЦБ изменил правила оформления электронного ОСАГО

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка России об изменениях правил оформления электронного полиса ОСАГО. Копия документа размещена на официальном сайте регулятора. Изменения вступят в силу через 10 дней с момента их опубликования на сайте ЦБ.

Они позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО, «сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев», считают в ЦБ. Нововведения также будут препятствовать совершению злоупотреблений участниками страхового рынка.

Для повышения доступности электронных полисов ОСАГО ЦБ постановил, что ключ простой электронной подписи будет состоять теперь только из латинских букв и цифр. «Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», - объяснили в ЦБ.

Документом также определены случаи, когда электронный полис может быть заключен через сайт Российского союза автостраховщиков, так называемую систему гарантирования. ЦБ обязал страховую компанию фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны регулятора.

Для снижения риска мошенничества введены новые требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика. В частности, копии документов должны иметь графический формат (pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif), размер одного файла должен быть не более 2 Мб, копия должна содержать графическое изображение всех реквизитов оригинального документа, быть доступной к просмотру и копированию неограниченным количеством лиц.

Также ЦБ ввел правило, согласно которому электронный полис ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Помимо этого, на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

В России с 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО. Соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума одобрила летом 2016 г. До 1 января 2017 г. страховые компании предоставляли такую услугу добровольно. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховой компании, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте.