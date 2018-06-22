В Крыму может появиться первый местный страховщик ОСАГО

Сейчас на территории полуострова нет офисов крупных российских страховщиков, жители покупают полисы ОСАГО или у агентов, или электронные полисы Денис Абрамов / Ведомости

В Крыму вскоре может появиться местная универсальная страховая компания - «Крымский страховой альянс», которая в том числе будет продавать полисы ОСАГО, сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Союз включил организацию в число своих членов, что необходимо ей для получения лицензии ЦБ. Он отметил, что сейчас она работает на территории полуострова не как полноценная страховая компания, а как агент. Уфимцев знает, что «Крымский страховой альянс» обратился в ЦБ за лицензией. «Мы ожидаем, что в ближайшее время местный игрок на рынке Крыма появится», - говорит исполнительный директор РСА.

Если ЦБ выдаст «Крымскому страховому альянсу» лицензию, то компания станет первым местным страховщиком, рассказала «Ведомостям» жительница Симферополя Ольга Фалей. Сейчас на территории полуострова нет офисов крупных российских страховщиков, жители покупают полисы ОСАГО или у агентов, или электронные полисы - через сайт компании, говорит она.

«Росгосстрах» не присутствует в Крыму, и в этом вопросе компания не отличается от других крупных страховщиков и банков, сказал в четверг на пресс-конференции его генеральный директор Николаус Фрай. Он объяснил отсутствие «Росгосстраха» в Крыму возможными проблемами для компании с перестрахованием.

«Крымский страховой альянс» не самый крупный по сравнению с другими российскими страховщиками, «но для местных локальных задач она вполне соответствует», признает Уфимцев. Он уверяет, что сейчас проблем с доступностью ОСАГО в Крыму нет из-за возможности оформить полис в электронном виде.

По его данным, ежемесячно продается около 40 000 полисов ОСАГО от разных компаний. Количество зарегистрированных машин в этом субъекте - около 530 000, знает он.

Президент РСА Игорь Юргенс сообщил журналистам, что работать в Крыму захотели около 5-7 страховщиков среднего уровня, «которые не боятся санкций». По его данным, на территории полуострова работают такие страховые компании, как «Гайде», «Верна», «Наско», «Опора», «Ангара», «Двадцать первый век».

«Крымский страховой альянс» начал работать на полуострове больше 16 лет назад, еще до вхождения Крыма в состав России. Лицензии ОСАГО у страховщика сейчас нет.

ЦБ не комментирует конкретные страховые компании, говорит его представитель. Ситуацию с доступностью ОСАГО в Крыму он считает удовлетворительной, утверждает, что вопрос с доступностью полисов обязательной «автогражданки» на полуострове находится в зоне постоянного внимания ЦБ.

Существенная часть полисов ОСАГО в регионе продается через интернет, отметил представитель ЦБ. По его данным, доля электронных продаж в Крыму по итогам пяти месяцев составила 43%, в том числе 13% (от общего количества) было заключено через систему «Е-гарант» (распределение клиентов между страховыми компаниями).

«Ведомости» ожидают комментариев «Крымского страхового альянса».