Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Авария в продаже ОСАГО

Продажи полисов ОСАГО снова сокращаются

В I квартале от полисов отказалось более 100 000 автомобилистов, хотя продажи новых машин росли
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Автомобилисты все меньше хотят страховаться по ОСАГО, следует из опубликованной 15 июня статистики ЦБ за I квартал. Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем – мартом 2017 г. на 1,3%, или на 101 542 полиса, до 7,9 млн. Премии по ОСАГО упали еще сильнее – на 4,6% до 46 млрд руб., сообщает ЦБ.

Продажи полисов ОСАГО сокращаются – а продажи новых автомобилей, каждый из которых должен, чтобы ездить, иметь такой полис, значительно растут. В I квартале 2018 г. продано 392 900 автомобилей – на 21,7% больше, чем в I квартале 2017 г., сообщала Ассоциация европейского бизнеса.

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