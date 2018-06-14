ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО

Максимальная цена полиса понизится для мотоциклистов и юрлиц, а для остальных вырастет на 20%

Байкерам не стоит радоваться, предупреждает Крупнов: снижение верхней границы коридора обернется для них сложностями Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк в четверг опубликовал проект указания, дающий представление о том, сколько к концу лета будет стоить полис ОСАГО.

Поблажка байкерам

В документе перечислены предельные размеры базовых ставок и коэффициентов, на основе которых определяется цена полиса. Проект предполагает расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746-4942 руб. Сейчас коридор - 3432-4118 руб.

Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Исключение – мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент, а с ним и верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% (до 1407 руб.). Также поблажка обещана юридическим лицам: для их легковых автомобилей максимальная цена полиса уменьшается на 5,7%.

Расширение тарифного коридора на практике будет означать только одно – дальнейшее подорожание ОСАГО, считает партнер FMG Group Андрей Крупнов. Коридор есть и сейчас, напоминает он, и все страховщики продают полисы по верхней границе.

Байкерам не стоит радоваться, предупреждает Крупнов: снижение верхней границы коридора обернется для них сложностями: «Уже при нынешней стоимости страхования для владельцев мотоциклов составляет огромную проблему купить ОСАГО, после снижения тарифа эта проблема только станет острее».

«ОСАГО для мотоциклов отличается высокой убыточночностью и слабой доступностью. При такой убыточности решение выглядит неожиданным, и снижение максимального тарифа не решит проблему для этой категории. В таком случае нужно будет очень аккуратно настраивать остальные коэффициенты, – говорит гендиректор «Зетта страхования» Игорь Фатьянов. – Поскольку ОСАГО в ряде регионов убыточно, расширение коридора тарифов для всех остальных категорий логично, при этом оно не обязательно приведет к повышению тарифов по всей стране: в некоторых регионах тарифы могут остаться прежними или снизятся».

Одна компания, один бонус

Другое важное новшество – реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). Указание ЦБ предусматривает переход на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО). Это, по замыслу ЦБ, должно упростить применение коэффициента и сделает его более прозрачным.

После изменения КБМ (с 1 января 2019 г.) страховая история будет закрепляться за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства), не будет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении (в том числе при управлении автомобилем на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством).

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО, сообщает ЦБ. Регулятор обещает, что в момент вступления в силу данных изменений для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков (РСА) числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений.

Продолжение следует

Пока это только проект указания, его еще предстоит утвердить совету директоров ЦБ. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после опубликования документа на сайте регулятора. Когда это произойдет – неизвестно. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин обещал, что в течение лета – до 31 августа.

Для завершения реформы ЦБ должен уточнить коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителя. Чистюхин обещал ввести более детальную шкалу: с нынешних четырех число ступеней вырастет до 50. При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста коэффициент будет снижен, а для молодых и неопытных – повышен (в пределах 4,5%). «Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя», – сообщает регулятор.

Система ОСАГО начала двигаться в сторону установления более справедливых тарифов: дается возможность более точной настройки тарифа под конкретного клиента, констатирует президент РСА Игорь Юргенс. «Безаварийные не платят за аварийных автомобилистов, одни регионы не дотируют другие. Это разумный подход, и мы его приветствуем», – считает он.