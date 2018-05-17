Выплаты в ОСАГО по европротоколу вырастут вдвое

С 1 июня можно получить 100 000 рублей возмещения ущерба за аварии, оформленные без вызова ГИБДД

«Другая важная новация: воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП», – сообщает ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 июня максимальная выплата по европротоколу увеличивается в два раза до 100 000 руб. Соответствующие изменения в правила ОСАГО утвердил Центробанк, говорится на его сайте. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, увеличивающий максимальный размер выплат по европротоколу.

Норма не коснется Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь еще с 2014 г. действует безлимитный (до 400 000 руб.) европротокол, уточняет ЦБ.

«Другая важная новация: воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП, – сообщает ЦБ. – Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами». Появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального мобильного приложения. Требования к последнему будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с ЦБ. «Ведомости» ожидают комментариев представителя РСА.

Оформить ДТП по европротоколу можно при соблюдении определенных условий: в ДТП участвовало не более двух машин; нет пострадавших людей; не нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП; каждый из водителей застрахован по ОСАГО; у попавших в аварию нет разногласий об обстоятельствах ДТП и перечне и характере повреждений автомобилей.

Обновленные правила ОСАГО предусматривают, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии, сообщает ЦБ. По его данным, сейчас около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке, в прошлом году сумма выплат по европротколу составила 7,68 млрд руб., уточняет ЦБ.