ОСАГО подорожает на 20%

ЦБ расширит тарифный коридор. По оценке регулятора, средняя цена полиса вырастет с 5800 до 7000 рублей

Центробанк решил расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз Денис Гришкин / Ведомости

Центробанк решил расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщил во вторник зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас базовая ставка – 3432–4118 руб., после изменений она будет в пределах 2746-4942 руб.

«Приблизительно среднеобобщенный водитель заплатит за полис 7000 руб., сейчас этот средний водитель платит 5800 руб. за полис ОСАГО», – сказал Чистюхин.

Изменения тарифного коридора ЦБ планирует утвердить летом, когда конкретно – Чистюхин не уточнил.

Он сказал, что актуарные расчеты показали недостаточность тарифа ОСАГО примерно на 47% и изменение тарифного коридора на 20% «создаст конкурентные возможности для страховых компаний». Эта мера будет способствовать повышению доступности ОСАГО, полагает зампред.