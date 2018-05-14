Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.
Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 г.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** ********* ***** ************** ** ******** ****** (****–**** ***.) * ********* ** ******, ******** *********, **** * ******* ********, * ***** ** *** ********** *********** *****-***** – ** *************** ****** ** ************ **** *, ********, ******** ** ********* * ******. *** ******* ** ****** ** *******.
** * ** ******* ******** ******** ******* ***** **********. ****** *** ** ********** ****** *****. * ******* ** ** ******* ***** *********** * ************ ******* ****** ******* *****, *************** ************ (*********** ************ ********** ** ********) * ************ * *********** ** ******** * ***** ********. ** ****** ** *** ********* **********. *********** ************ *****-***** * ******** ********* ** ********** ******** ********.
********** **** **************** (***) ************ ********* ******* ******* ***** * ** *******, **** * *** ** ********* ******* ** ******* *********, ************ ********* *** ***** ******. ** *******, *** ***** ********* *********** ****** ***** ** **************** *************. ** *** ******, ***** ************* ******* ***** *** ********* ******** ********* ***** ***** ******** ** **–**%, *** *********** – ********* ** **%. «** ******* ** * ********* ******* *** ****, * ** ************ *************, ***** *************** ******», – ************ ******. ******* ********* ****** ***** * * ******** ***** **** ********* **** ***., ******* ** ****** ***.
******** ****** ***** ***** * **** ****, *** *** ******** *** ************, * *********** ***** **** *********** ********* *** **** ******, ********** *********** ************ «***********» **** *********. ****** ********* ******** ****** ********** ***** ********* ******** ******* * * ***** *********** ****** ***** ** ****************, *********** **.
**** ********* ********* ***** * ****** ***** ***** ***** – «***********», ******* ******** * **************** *******. ****** ** ***** ********** – ****** «** ********» – ********** ******* ** ******* * **** ************ *********** ******* **. *********** «************» *** **********, *** ************* ***** ************* ******** ******** * **** *. **,* **** ***. ******, * **** *. *** **,* ****, * * **** *. – **,* ****, ********* * ********* «************», * ******* ************ «*********» (** *********** *********** *** ********, *********** ******* * ********** *********). ************* «************» ******, *** ******** ******* ******* ** * ******* * ********* ******** ***** ************* ******* *****. *** *********** *********** * ****** ************* ***** * ***** ******* ************ ******** ****** ** ***, ** ** *******.
*** ******* ****** ******** ******* ** ***** **** * ********* ******* **** ** ******, ******* ********* ********** ****** ************* ******* ********. ******* ***** ** ***** ****** ******** ** ******* ******, * ***********, ******** ********* *****, ***** *** ****** ** **** ************** ************** ************** ***** – ********, ****** *********** ***** ******, ******** ****** **********, ********* ********** * **., ******* **. * ********* ****** ******* ***** ********** * ********* ******* ********, ****** **. * **** *., ***** ** ******* ****** ** *****, ** ******* ******* ********** *,** *** **************, ******* ** ********** ***. ***** ******* ** ******* ***** ************** ****** ************ *********** ********.
************* ** ************** ****** ******** ** ****. ** **** *******, *** ********* *********** ********* ************ ******** ** ***** ***** ***** ************ *********** * ********* *****. ******* ******* – *********** ******* ** **************** ************* ******* ***** * ********* *****************, ****** «**********» *********** ******** ******* *******.