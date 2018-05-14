Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа

ЦБ готовится изменить цену страховок, до сих пор это всегда приводило к росту их стоимости

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Последний раз ЦБ поднимал тарифы ОСАГО в апреле 2015 г. Андрей Свитайло / ТАСС

Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 г.