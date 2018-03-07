Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Старая запчасть ОСАГО не портит
Страховщики хотят уменьшить выплаты по ОСАГО за счет старых запчастей
Сейчас закон это запрещает
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Старая запчасть ОСАГО не портит
Андрей Гордеев / Ведомости
Российский союз автостраховщиков (РСА) просит Центробанк разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Об этом говорится в письме РСА, направленном в начале февраля в ЦБ («Ведомости» с ним ознакомились, представитель союза подлинность письма подтвердил). Это должно коснуться не всех автомобилей, а только определенной группы, указано в документе.
Сейчас закон об ОСАГО запрещает использовать старые детали для ремонта всех автомобилей, а также цены на них для расчета выплат в деньгах – использовать можно только новые запчасти.
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