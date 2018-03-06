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Страховщики сообщили об увеличении мошеннических выплат по ОСАГО в 2017 году

Выплаты страховщиков ОСАГО по решению суда в 2017 г. составили 37,4 млрд руб., из которых 80% получили вместо потерпевших недобросовестные автоюристы, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным РСА, не менее 80% судебных выплат по ОСАГО не доходит до потерпевших и оседает на банковских счетах юридических посредников. «Таким образом, из 37,4 млрд руб., взысканных со страховщиков ОСАГО по суду, приблизительно 30 млрд руб. получено недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших», – указывают в РСА.

Именно деятельность юристов-мошенников в том числе стала причиной высокой убыточности ОСАГО, особенно в ряде регионов, указывает президент РСА Игорь Юргенс. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 г. стал распространяться на ОСАГО. Теперь по закону проигравший в суде страховщик выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50%.

«Интерес и аппетиты к нестраховым выплатам заметно растут из года в год», – отмечает Юргенс. По подсчетам РСА, в общей сумме судебных выплат доля нестраховых в 2011 г. составляла 15%, в 2016 г. – 50%, а в 2017 г. – 52%. В прошлом году общие судебные выплаты увеличились в 1,5 раза, при этом из 37,4 млрд руб. непосредственно на страховые выплаты по требованиям за ущерб от ДТП приходится 17,9 млрд руб., остальные 19,5 млрд руб. составляют накладные расходы (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников).

Общие выплаты страховщиков ОСАГО в 2017 г. превысили 205 млрд руб., премии – 224 млрд руб. Из собранных премий 77% пойдет на выплаты, 20% – на расходы по ведению дел, 3% будет направлено в компенсационные фонды РСА.