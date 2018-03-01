ЦБ не поверил в убытки «Росгосстраха» от ОСАГО

Представитель «Росгосстраха» уверяет, что компания направила в ЦБ достоверные данные по ОСАГО, поэтому статистика регулятора достоверна Дмитрий Новожилов / Ведомости

Центробанк в четверг направил «Росгосстраху» запрос с требованием дополнительно перепроверить достоверность данных, которые он сдал в ЦБ. Речь идет о размере убытков «Росгосстраха» по ОСАГО за 2017 г., сообщили «Ведомостям» два человека, близких к регулятору и к страховщику. Представитель «Росгосстраха» отказался комментировать получение запроса, ЦБ действующие компании не комментирует.

В среду Центробанк опубликовал статистику страхового рынка за 2017 г., включая итоги работы компаний. Из них следует, что «Росгосстрах» в прошлом году выплатил по ОСАГО 56,6 млрд руб. Страховщик еще не раскрыл годовую отчетность, но его представитель говорил «Ведомостям», что выплаты по ОСАГО за прошлый год составят минимум 62 млрд руб. За 9 месяцев прошлого года «Росгосстрах» выплатил 54 млрд руб., следует из предыдущих данных ЦБ: получается, в IV квартале выплаты компании составили всего 2,6 млрд руб.

Представитель «Росгосстраха» в четверг уточнил, что в последнем квартале выплаты по ОСАГО составили 8 млрд руб., а с учетом судебных расходов – 10 млрд, что также не сходится с данными ЦБ. Разницу в размере квартальных выплат представитель «Росгосстраха» объясняет изменением учетной политики: до конца III квартала сумма инкассовых списаний за прошлые годы (когда со счета плательщика списываются средства в бесспорном порядке) «учитывались на счете прочих доходов», а с IV квартала такие списания по ОСАГО начали учитываться на счете выплат.

Такой учет страховых выплат нехарактерен, считает управляющий директор НРА Павел Самиев. Он говорит, что речь идет о фактически произведенных выплатах по ОСАГО, которые по отчетности не списывались как выплаты и относились компанией на счет доходов. И только постфактум страховщик списывал их в отчетности. «Ведомости» ожидают комментариев «Росгосстраха», с чем связано изменение учета.

Представитель «Росгосстраха» уверяет, что компания направила в ЦБ достоверные данные по ОСАГО, поэтому статистика регулятора достоверна.

В «Росгосстрахе» в 2017 г. произошел сбой в программном обеспечении, что сказалось на объективности предоставленных Российскому союзу автостраховщиков (РСА) данных о выплатах в ОСАГО, следует из письма компании в адрес РСА, с которым ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил человек, близкий к компании. Представитель страховщика это не комментирует.

В результате программной ошибки «Росгосстрах» скрыл от РСА данные по 126 000 убытков на сумму 14,2 млрд руб., говорится в письме компании. Предоставить РСА данные по убыткам за 2017 г., которые не удалось загрузить в базу данных в прошлом году, «Росгосстрах» обещает не позже 16 февраля 2018 г. Чтобы таких инцидентов больше не возникало, «Росгосстрах» обещает усилить собственную службу мониторинга.

Страховщики вначале отчитываются по ОСАГО перед РСА, затем сдают отчетность в ЦБ. Форма отчетности, по которой компании отчитываются по выплатам перед РСА и ЦБ, одна, она утверждена регулятором, объясняет заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Период, в течение которого страховщик должен ответить на запрос Центробанка, тот устанавливает индивидуально: на ответ может предоставляться как три дня, так и месяц, добавляет Соломатин. Два источника в президиуме РСА рассказывали «Ведомостям», что «Росгосстрах» в 2017 г. скрыл от союза выплаты примерно на 16 млрд руб. Представитель «Росгосстраха» тогда подтвердил, что компания передала РСА некорректную информацию об убытках.

В четверг представитель Центробанка на вопросы «Ведомостей» по существу не ответил.

РСА не комментирует деятельность отдельных компаний, говорит его представитель. На практике, если РСА выявляет ошибку в отчетности, он добивается уточнения сведений.