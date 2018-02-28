Страховщики собрали за год свыше триллиона рублей премий

Крупнейшим сегментом стало страхование жизни Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017 г. страховые компании собрали 1279 млрд руб. премий, сообщил Центробанк. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Выплаты выросли всего на 0,8% до 509,7 млрд руб.

Крупнейшим сегментом стало страхование жизни: сборы выросли на 53,7% до 331,5 млрд руб., при этом выплачено было 36,5 млрд руб. – это на 21,7% больше, чем годом ранее. Эти полисы страховщики продают в основном через банки, комиссии которых за год составили 50,5 млрд руб. Еще 96,9 млрд руб. банки получили за продажу других страховых продуктов.

Итоги страхового рынка по 2017 г. подтверждают прогнозы о его стагнации, констатирует управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Он считает, что у рынка практически нет никаких драйверов для роста: в этом году заметно вырастет лишь страхования жизни. Без учета «жизни» сборы страховщиков сократились бы примерно на 2%, отмечает заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов.

Рынок автострахования в прошлом году продолжил сжиматься. ОСАГО, которое в I квартале 2017 г. впервые уступило лидерство по сборам страхованию жизни, за год сократилось на 5,2% до 222 млрд руб. Выплаты по обязательной «автогражданке» увеличились на 1,7% до 175,5 млрд руб. Сократились и взносы по автокаско - на 4,8% до 162,5 млрд руб.

Данные Центробанка не сходятся с данными Российского союза автостраховщиков (РСА), в объективности последних ранее усомнился гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков. По данным РСА, выплаты страховщиков ОСАГО в 2017 г. выросли на 9% до 181 млрд руб. Страховщики ОСАГО предоставляют отчетность в РСА и Центробанк по разным методикам, поэтому она может отличаться, сказал представитель союза.

Лидером рынка по итогам года остался «Согаз», сборы которого составили 158 млрд руб. На втором месте - «Сбербанк страхование жизни» (102 млрд руб.), замыкает тройку лидеров «РЕСО-гарантия», которая в прошлом году собрала 89,3 млрд руб. премий.