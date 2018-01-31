ОСАГО впервые подешевело

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Для рынка ОСАГО 2017 год оказался неудачным Сергей Мальгавко / ТАСС

Для рынка ОСАГО 2017 год оказался неудачным. Сборы сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а средняя стоимость полиса – на 4% до 5819 руб., следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя выплата выросла на 10% до 75 763 руб., а всего выплаты увеличились на 9% – до 181 млрд руб. За год продано 39,2 млн полисов ОСАГО – на 145 800 больше, чем в 2016 г.

Падение и средней стоимости полиса, и премий было предсказуемо, считает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова: стоимость полиса прямо зависит от региона, а с началом в 2017 г. обязательных продаж е-ОСАГО страховщики лишились возможности физически сдерживать продажи полисов в регионах с низким территориальным коэффициентом и высокой убыточностью.

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